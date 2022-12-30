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Украинские военные с одного выстрела из ПЗРК сбили вражескую ракету (видео)

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Пятница 30 декабря 2022 11:05
Украинские военные с одного выстрела из ПЗРК сбили вражескую ракету (видео) Фото: украинские военные с одного выстрела из ПЗРК сбили вражескую ракету (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Военные одесской радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожили российскую ракету точным выстрелом из ПЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение воздушного командования "Юг".

"Говорит и показывает радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого. Воины мобильной огневой группы точным выстрелом сбили российскую крылатую ракету", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска в очередной раз массированно атаковали Украину своими ракетами. Враг выпустил по территории нашей страны 69 ракет, 54 из них сбили украинские военные.

Однако в Воздушных силах предупредили, что в следующий раз россияне могут использовать еще больше ракет.

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