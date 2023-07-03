Украинские военные одним ударом уничтожили российский БПЛА "Zala" (видео)
Украинские военные уничтожили российский дрон "Zala". Для этого потребовался всего один удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Так, бойцы подразделений РЭБ посадили "птичку" на землю, а операторы БПЛА 2 батальона 5 ОШБр завершили дело точным сбросом.
"Долеталась", - констатировали военные.
Ночной обстрел Украины дронами 3 июля
Российские оккупанты этой ночью снова атаковали Украину с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях страны были объявлены воздушные тревоги. Кроме того, также сообщалось о работе ПВО в ряде областей, в частности, в Кировоградской и Хмельницкой, а также в Николаевской и Днепропетровской.
При этом, в Воздушных силах ВСУ рассказали, что ПВО сбила 13 дронов-камикадзе типа "Шахед".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.