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Украинские военные одним ударом уничтожили российский БПЛА "Zala" (видео)

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Украина, Понедельник 03 июля 2023 10:25
Украинские военные одним ударом уничтожили российский БПЛА "Zala" (видео) Фото: украинские военные одним ударом уничтожили российский БПЛА "Zala" (иллюстрация/wikinews org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили российский дрон "Zala". Для этого потребовался всего один удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Так, бойцы подразделений РЭБ посадили "птичку" на землю, а операторы БПЛА 2 батальона 5 ОШБр завершили дело точным сбросом.

"Долеталась", - констатировали военные.

Ночной обстрел Украины дронами 3 июля

Российские оккупанты этой ночью снова атаковали Украину с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях страны были объявлены воздушные тревоги. Кроме того, также сообщалось о работе ПВО в ряде областей, в частности, в Кировоградской и Хмельницкой, а также в Николаевской и Днепропетровской.

При этом, в Воздушных силах ВСУ рассказали, что ПВО сбила 13 дронов-камикадзе типа "Шахед".

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