Украинские военные из Javelin подбили российский танк (видео)

"Еще одна короткая история о российском танке, который проиграл игру в догонялки украинской ракетке, уже ждет вашего пересмотра", - отметили военные.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские военные уничтожают россиян с помощью британской гаубицы L119.

Кроме того, украинские защитники показали уничтожение российского склада боеприпасов на видео.

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