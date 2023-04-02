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Украинские военные из Javelin подбили российский танк (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные из Javelin подбили российский танк (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники попали по российскому танку с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 81 отдельную аэромобильную бригаду.

"Еще одна короткая история о российском танке, который проиграл игру в догонялки украинской ракетке, уже ждет вашего пересмотра", - отметили военные.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские военные уничтожают россиян с помощью британской гаубицы L119.

Кроме того, украинские защитники показали уничтожение российского склада боеприпасов на видео.

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