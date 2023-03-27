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Украинские военные из дрона Mavic уничтожили БПЛА, корректировавший артиллерию россиян

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Украина, Понедельник 27 марта 2023 10:50
Украинские военные из дрона Mavic уничтожили БПЛА, корректировавший артиллерию россиян Фото: ВСУ из дрона Mavic уничтожили дрон РФ, корректировавший артиллерию (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные с помощью дрона Mavic уничтожили российский БПЛА, занимавшийся корректировкой вражеской артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Отважный "сержант Mavic", защищая родную землю от оккупанта, ценой собственного здоровья уничтожил вражеский дрон, корректировавший вражескую артиллерию", - говорится в сообщении.

Как добавили военные, сам "сержант" эвакуирован и ему оказывают медицинскую помощь по восстановлению зрения.

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 27 марта, украинские военные ликвидировали в сутки 610 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 171160 военных.

Напомним, россияне пытаются вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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