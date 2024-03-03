Украинские военные дроном ликвидировали место дислокации россиян (видео)

Украинские бойцы с помощью дрона ликвидировали место дислокации российских оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ рассказали, что пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной границы" поразили место дислокации оккупантов в Харьковской области.

По данным пограничников, для данной атаки украинским бойцам понадобилось два дрона-камикадзе.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 марта, украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 416,8 тысяч военных.

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