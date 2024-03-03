ua en ru
Вс, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные дроном ликвидировали место дислокации россиян (видео)

Украина, Воскресенье 03 марта 2024 16:35
UA EN RU
Украинские военные дроном ликвидировали место дислокации россиян (видео) Фото: военные дроном ликвидировали место дислокации россиян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские бойцы с помощью дрона ликвидировали место дислокации российских оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ рассказали, что пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной границы" поразили место дислокации оккупантов в Харьковской области.

По данным пограничников, для данной атаки украинским бойцам понадобилось два дрона-камикадзе.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 марта, украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 416,8 тысяч военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины пограничная служба
NEWS
Россияне сбросили авиабомбу на центр Курахово, много раненых
Россияне сбросили авиабомбу на центр Курахово, много раненых
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта