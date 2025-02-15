Украинские военные не дают врагу продвинуться: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Тем временем российские войска продолжают разрушать города и села в Украине ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Генштаб рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 16.00. По данным военных, Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

"Враг активизировался. На это время произошло 176 боевых столкновений", - сообщили в штабе.

Кроме того, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Александровка, Гремячка, Пономаренки, Белая Береза и Прогресс.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Волчанска и Тихого, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении российские оккупанты 35 раз атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосиново, в настоящее время 23 боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 19 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва. Девять боестолкновений продолжается до сих пор.

Три вражеских штурма уже отбили украинские защитники на Северском направлении, шесть боестолкновений продолжаются, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают десять штурмов российских захватчиков, враг пытается прорваться к Предтечиному, Ступочкам, Белой Горе и в районе Часового Яра. Семнадцать боестолкновений уже завершены.

На Торецком направлении наши защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, семь боев идут до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 47 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Удачное, Надиевка, Андреевка и Удачное.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, 23 боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка и Великая Новоселка. Шесть боестолкновений продолжаются.

Авиаударам КАБами подверглись Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса и Копани на Гуляйпольском направлении.

На Курском направлении с начала суток состоялось 11 боестолкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, также совершил 182 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.