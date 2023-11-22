Украинские войска продвинулись на левом берегу в Херсонской области: карты ISW

Украинские войска продолжили операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись. Также украинские защитники продолжали наступательные действия к югу от Бахмута.и проводили наступательные операции вблизи Авдеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
По словам ISW, российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 21 ноября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных продвижений.
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении близ Синьковки и к востоку от Петропавловки, а также на Лиманском направлении близ Северска.
По словам российских источников, украинские войска 21 ноября провели безуспешные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Министерство обороны России заявило, что украинские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении близ Загоруйковки и на Лиманском направлении близ Кременной и Кузьмино.
Российский блогер утверждал, что украинские войска безуспешно атаковали район Серебрянского лесничества, где, по словам другого российского блогера, продолжаются локальные боестолкновения.
Как сообщает ISW, украинские войска продолжали наступательные операции под Бахмутом 21 ноября и не предприняли никаких заявленных или подтвержденных достижений. Украинский генштаб сообщил, что украинские силы продолжали наступательные действия к югу от Бахмута.
Российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Клещиевки и Курдюмовки.
Российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 21 ноября и, как сообщается, недавно продвинулись вперед. Российские СМИ заявили, что российские войска продвинулись в районе Берховского водохранилища и в Клещиевке 20 ноября.
Украинский Генштаб 21 ноября сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Клещиевки и Андреевки. Александр Сырский заявил 21 ноября, что российские войска продолжают попытки вытеснить украинские войска с позиций близ Клещиевки.
Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к востоку от Пивденного.
ISW сообщает, что российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 21 ноября и, как сообщается, продвинулись вперед.
Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки и что боевые действия продолжаются возле Авдеевского коксохимического завода на северо-востоке. Другой российский блогер заявил, что боевые действия продолжаются в районе Новокалиново.
Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к востоку от Новобахмутовки и вблизи Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского.
Сообщается, что украинские войска проводили наступательные операции вблизи Авдеевки, но 21 ноября не продвинулись вперед.
По словам ISW, российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 21 ноября, но не продвинулись вперед.
Украинский генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наземные атаки вблизи Марьинки, Победы и Новомихайловки.
Украинские войска 21 ноября не проводили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак к западу или юго-западу от Донецка.
Министерство обороны России заявило, что украинские войска 21 ноября безуспешно атаковали в пограничном районе Донецко-Запорожской области к северо-западу от Приютного.
Российские войска проводили наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но 21 ноября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов.
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к западу от Старомайорского.
Российские источники утверждали, что российские войска атаковали к западу от Старомайорского, к северу от Приютного и близ Урожайного. Российский военный блогер заявил, что позиционные бои продолжаются вблизи Старомайорского и Урожайного.
Российские источники утверждали, что украинские войска 21 ноября провели безуспешные наступательные операции в западной части Запорожской области. Российские блогеры утверждали 20 и 21 ноября, что украинские войска безуспешно атаковали к востоку от Работино, вблизи Вербового и Новопрокоповки.
Российские войска проводили наступательные операции в западной части Запорожской области, но 21 ноября не добились никаких подтвержденных успехов.
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Работино, Каменского и к северо-западу от Вербового.
Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в направлении Новофедоровки и вблизи Работино, Новопрокоповки и Вербового.
Российский военный блогер утверждал, что украинские войска атаковали со стороны Крынков и вошли в лесную зону недалеко от населенного пункта.
Российские источники утверждали, что украинские войска продолжают удерживать позиции в Крынках, возле Антоновского автомобильного моста и небольшого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 21 ноября, показывает, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Крынков.
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