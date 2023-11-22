Украинские войска продвинулись на левом берегу в Херсонской области: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 21 ноября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных продвижений.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении близ Синьковки и к востоку от Петропавловки, а также на Лиманском направлении близ Северска.

По словам российских источников, украинские войска 21 ноября провели безуспешные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Министерство обороны России заявило, что украинские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении близ Загоруйковки и на Лиманском направлении близ Кременной и Кузьмино.

Российский блогер утверждал, что украинские войска безуспешно атаковали район Серебрянского лесничества, где, по словам другого российского блогера, продолжаются локальные боестолкновения.

Операция №2 - Донецкая область

Как сообщает ISW, украинские войска продолжали наступательные операции под Бахмутом 21 ноября и не предприняли никаких заявленных или подтвержденных достижений. Украинский генштаб сообщил, что украинские силы продолжали наступательные действия к югу от Бахмута.

Российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Клещиевки и Курдюмовки.

Российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 21 ноября и, как сообщается, недавно продвинулись вперед. Российские СМИ заявили, что российские войска продвинулись в районе Берховского водохранилища и в Клещиевке 20 ноября.

Украинский Генштаб 21 ноября сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Клещиевки и Андреевки. Александр Сырский заявил 21 ноября, что российские войска продолжают попытки вытеснить украинские войска с позиций близ Клещиевки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к востоку от Пивденного.

ISW сообщает, что российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 21 ноября и, как сообщается, продвинулись вперед.

Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки и что боевые действия продолжаются возле Авдеевского коксохимического завода на северо-востоке. Другой российский блогер заявил, что боевые действия продолжаются в районе Новокалиново.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к востоку от Новобахмутовки и вблизи Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского.

Сообщается, что украинские войска проводили наступательные операции вблизи Авдеевки, но 21 ноября не продвинулись вперед.

По словам ISW, российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 21 ноября, но не продвинулись вперед.

Украинский генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наземные атаки вблизи Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Украинские войска 21 ноября не проводили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак к западу или юго-западу от Донецка.

"Южная ось"

Министерство обороны России заявило, что украинские войска 21 ноября безуспешно атаковали в пограничном районе Донецко-Запорожской области к северо-западу от Приютного.

Российские войска проводили наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но 21 ноября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к западу от Старомайорского.

Российские источники утверждали, что российские войска атаковали к западу от Старомайорского, к северу от Приютного и близ Урожайного. Российский военный блогер заявил, что позиционные бои продолжаются вблизи Старомайорского и Урожайного.

Российские источники утверждали, что украинские войска 21 ноября провели безуспешные наступательные операции в западной части Запорожской области. Российские блогеры утверждали 20 и 21 ноября, что украинские войска безуспешно атаковали к востоку от Работино, вблизи Вербового и Новопрокоповки.

Российские войска проводили наступательные операции в западной части Запорожской области, но 21 ноября не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Работино, Каменского и к северо-западу от Вербового.

Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в направлении Новофедоровки и вблизи Работино, Новопрокоповки и Вербового.

По сообщениям института, украинские войска продолжили операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись 21 ноября.

Российский военный блогер утверждал, что украинские войска атаковали со стороны Крынков и вошли в лесную зону недалеко от населенного пункта.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжают удерживать позиции в Крынках, возле Антоновского автомобильного моста и небольшого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 21 ноября, показывает, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Крынков.