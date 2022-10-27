Украинские производители продолжают обеспечивать продовольственную безопасность страны

Несмотря на военное положение, украинские предприниматели увеличивают свои мощности, гарантируя продовольственную безопасность страны, но они также нуждаются в государственной поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook по итогам поездки в Тернопольскую область.

Так, она ознакомилась с работой фермерского хозяйства "Гадз", передового производителя молока и плодовых. Более 10 лет назад предприятие начиналось как социальный проект, поскольку в области в то время был высок уровень безработицы.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект удался. На сегодня здесь работает почти тысяча работников со средней заработной платой в 28 тыс. грн, и которые ежегодно собирают 25 тысяч тонн фруктов для украинского и зарубежного рынков", - констатировала Шуляк.

В то же время она подчеркнула, что какими бы успешными ни были украинские производства, они нуждаются в поддержке со стороны государства.

"Несмотря на военное положение, "Газд" продолжает строительство новых объектов и увеличивает свои мощности, что будет гарантировать продовольственную безопасность нашей страны. Так поступают не только они. Как и не только они продолжают сталкиваться с коррупцией в строительной сфере", - сказала Шуляк.

Она добавила, что принятие во втором чтении законопроекта 5655 о реформе градостроения исключит возможность коррупции в строительной сфере.

"Это позволит перевести все процессы в цифровизированную прозрачную плоскость, и чиновники больше не смогут требовать взятку. Знаю, это точно будет. Наша цель на сегодня - ускорение процесса", - подчеркнула Елена Шуляк.