ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские производители продолжают обеспечивать продовольственную безопасность страны

Новина українською →
Четверг 27 октября 2022 15:38
Украинские производители продолжают обеспечивать продовольственную безопасность страны Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлия Бойко

Несмотря на военное положение, украинские предприниматели увеличивают свои мощности, гарантируя продовольственную безопасность страны, но они также нуждаются в государственной поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook по итогам поездки в Тернопольскую область.

Так, она ознакомилась с работой фермерского хозяйства "Гадз", передового производителя молока и плодовых. Более 10 лет назад предприятие начиналось как социальный проект, поскольку в области в то время был высок уровень безработицы.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект удался. На сегодня здесь работает почти тысяча работников со средней заработной платой в 28 тыс. грн, и которые ежегодно собирают 25 тысяч тонн фруктов для украинского и зарубежного рынков", - констатировала Шуляк.

В то же время она подчеркнула, что какими бы успешными ни были украинские производства, они нуждаются в поддержке со стороны государства.

"Несмотря на военное положение, "Газд" продолжает строительство новых объектов и увеличивает свои мощности, что будет гарантировать продовольственную безопасность нашей страны. Так поступают не только они. Как и не только они продолжают сталкиваться с коррупцией в строительной сфере", - сказала Шуляк.

Она добавила, что принятие во втором чтении законопроекта 5655 о реформе градостроения исключит возможность коррупции в строительной сфере.

"Это позволит перевести все процессы в цифровизированную прозрачную плоскость, и чиновники больше не смогут требовать взятку. Знаю, это точно будет. Наша цель на сегодня - ускорение процесса", - подчеркнула Елена Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины Елена Шуляк
NEWS
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов