Украинские ветераны установили мировой рекорд в Мадриде

В Киеве официально объявили о мировом рекорде по стронгмену, который команда украинских ветеранов установила на международном спортивном фестивале Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федерации стронгмена Украины.

Призеры первого тура соревнований "Сильные Украины" протянули за канат в упоре сидящие 4 грузовика общей массой 35 т. Их результат - 20 метров в 30,69 секунды.

Поездку ветеранов в Мадрид организовала Федерация стронгмена Украины при содействии народных депутатов от "Слуги народа", а также меценатов. Главный судья - Василь Вирастюк.

"Начиная ряд соревнований "Сильные Украины", мы в первую очередь наблюдали за впечатлениями от самих участников - как им идея реабилитации через спорт. В разных городах Украины мы собирали невероятно крутых, крепких духом защитников и защитниц. Все они дали понять: реабилитация через спорт является одной из лучших. Яркий пример тому - мировой рекорд в Мадриде. Меня не оставляет чувство гордости за наших несокрушимых защитников", - отметила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Команда рекордсменов состоит из восьми человек, получивших тяжелые травмы во время боевых действий и после лечения и протезирования выбрали реабилитацию из-за спорта.

Александр Швачко, позывной "Волк";

Михаил Дроботенко, позывной "Север";

Вячеслав Цюх, позывной "Немец";

Евгений Смага, позывной "Сэм";

Артем Погорелый, позывной "Тема";

Артем Марченко, позывной "Мара";

Денис Барчук, позывной "Призрак";

Владислав Шатило, позывной "Шатя".

Напомним, участники команды были отобраны по результатам соревнований "Сильные Украины", которые прошли в июле-сентябре этого года в Полтаве, Житомире, Ужгороде и Ровно при содействии народных депутатов от "Слуги народа".

Ветераны и военнослужащие соревновались в трех адаптивных дисциплинах: жим лежа, аэробайк и гребли на тренажере.