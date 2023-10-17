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Украинские ветераны установили мировой рекорд в Мадриде

Вторник 17 октября 2023 16:21
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Украинские ветераны установили мировой рекорд в Мадриде Фото: Украинские ветераны установили мировой рекорд в Мадриде (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В Киеве официально объявили о мировом рекорде по стронгмену, который команда украинских ветеранов установила на международном спортивном фестивале Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федерации стронгмена Украины.

Призеры первого тура соревнований "Сильные Украины" протянули за канат в упоре сидящие 4 грузовика общей массой 35 т. Их результат - 20 метров в 30,69 секунды.

Поездку ветеранов в Мадрид организовала Федерация стронгмена Украины при содействии народных депутатов от "Слуги народа", а также меценатов. Главный судья - Василь Вирастюк.

"Начиная ряд соревнований "Сильные Украины", мы в первую очередь наблюдали за впечатлениями от самих участников - как им идея реабилитации через спорт. В разных городах Украины мы собирали невероятно крутых, крепких духом защитников и защитниц. Все они дали понять: реабилитация через спорт является одной из лучших. Яркий пример тому - мировой рекорд в Мадриде. Меня не оставляет чувство гордости за наших несокрушимых защитников", - отметила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Украинские ветераны установили мировой рекорд в Мадриде

Команда рекордсменов состоит из восьми человек, получивших тяжелые травмы во время боевых действий и после лечения и протезирования выбрали реабилитацию из-за спорта.

  • Александр Швачко, позывной "Волк";
  • Михаил Дроботенко, позывной "Север";
  • Вячеслав Цюх, позывной "Немец";
  • Евгений Смага, позывной "Сэм";
  • Артем Погорелый, позывной "Тема";
  • Артем Марченко, позывной "Мара";
  • Денис Барчук, позывной "Призрак";
  • Владислав Шатило, позывной "Шатя".

Напомним, участники команды были отобраны по результатам соревнований "Сильные Украины", которые прошли в июле-сентябре этого года в Полтаве, Житомире, Ужгороде и Ровно при содействии народных депутатов от "Слуги народа".

Ветераны и военнослужащие соревновались в трех адаптивных дисциплинах: жим лежа, аэробайк и гребли на тренажере.

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