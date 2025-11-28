Украинские учителя смогут воссоздать традиционное Рождество в своей школе: детали проекта

В Киеве собрали учителей со всей Украины, чтобы познакомить с украинскими традициями празднование Рождества. После этого каждый педагог создаст рождественский праздник в своей школе.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится на странице образовательного проекта "Знай свою Украину".

Как сообщили организаторы, в течение двух дней участники знакомились с символикой зимнего цикла украинских праздников.

Фото: мероприятие для педагогов к рождественским праздникам (пресс-служба)

В частности, создавали собственноручно рождественские атрибуты - колядницкую звезду, дидуха и "пауков", изучали малоизвестные аутентичные колядки вместе с Ириной Данилейко и детской фольклорной группой "Орели", ознакомились с уникальной коллекцией зимнего наряда из фондов Музея Ивана Гончара.

Фото: участники мероприятия создавали атрибуты к Рождеству (пресс-служба)

А также посетили мастер-класс по изготовлению рождественской кутьи по семейной традиции Петра Гончара и Тони Матвиенко. Кроме того, педагоги получили практические советы по проведению рождественских праздников в громадах.

"Мы хотим, чтобы украинскую культуру знали и любили по всей стране. Нужно учить, объяснять, показывать красоту украинской культуры. Только так можно заложить основу для подлинного национального единства, опирающегося на культуру, традиции и язык. Потому что это то, что объединяет украинцев даже тогда, когда мы разделены тысячами километров. Именно культура держит нас вместе. И учителя играют в этом ключевую роль", - отметил Игнат Коробко, один из соавторов и меценатов проекта.

Фото: мероприятие для учителей от проекта "Знай свою Украину" (пресс-служба)

Организаторы мероприятия: Музей Ивана Гончара, Благотворительный фонд "Коло", образовательный проект "Знай свою Украину", украинский предприниматель и меценат Игнат Коробко.