Украинские университеты изменят названия образовательных программ: в МОН разъяснили причины
Высшие учебные заведения должны корректировать названия своих образовательных программ, чтобы они соответствовали обновленным стандартам. Вскоре Министерство подготовит методические рекомендации для университетов по правильному наименованию образовательных программ.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова во время онлайн-совещания с представителями университетов.
Он отмечает, что 2025 год станет переходным периодом для упорядочения названий образовательных программ. Министерство образования и науки отмечает, что некорректные названия могут противоречить законодательству, вводить в заблуждение поступающих и создавать проблемы с аккредитацией.
МОН проводит мониторинг наименований и фиксирует случаи, когда название не соответствует предмету специализации, классифицирует программу как другую специальность или дублируется в разных специальностях. Чаще всего проблемные термины встречаются в названиях, связанных с правом, дизайном, менеджментом, экономикой, транспортом и безопасностью.
Он приводит пример, когда в специальности "История и археология" (бакалавр) одна из образовательных программ называется "История и антропология права", а в специальности "Экономика" (бакалавр) один из университетов предлагает образовательную программу "Агробизнес".
Пересмотр названий связан с обновлением законодательства, в частности принятием нового Перечня отраслей и специальностей, гармонизированного с международной классификацией. Также в апреле 2024 года был принят закон о совершенствовании образовательного процесса, а МОН обновляет стандарты высшего образования.
Напомним, в 2025 году около 250 тысяч выпускников школ будут выбирать заведения для дальнейшего обучения. Для поступления в высшие учебные заведения Украины необходимо сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Сколько стоит высшее образование в Украине, какие вузы самые популярные и куда идти учиться, если не сдал НМТ - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.