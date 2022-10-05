Украинские UI/UX-дизайнеры смогут получить экспертный фидбек онлайн

Волонтерская инициатива NIX Design Review призвана поддержать начинающих и опытных дизайнеров, которым для профессионального роста нужны экспертные советы. Персональные фидбеки от IT-команды NIX можно будет получить онлайн. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте и добавить к ней свой дизайн в Figma. Эксперты будут анализировать проекты веб-дизайна, логотипов, брендбуков.

Идея возникла с началом полномасштабной войны, вспоминает ее инициатор Игорь Артюхов, Lead Designer в NIX:

«Мы понимаем, насколько сложно сегодня найти себе ментора. Тем более в онлайне. К тому же отзывы о качестве работы могут быть очень разными — в зависимости от того, кто их оставляет и в какой форме. Но точно человек не будет знать, кто прав. Это и послужило толчком для меня и моей команды создать бесплатную платформу для всех дизайнеров-практиков. Мы с удовольствием рассмотрим их наработки и дадим технический фидбек касательно предложенных работ».

После курсов начинающему дизайнеру нужны регулярные фидбеки наставника, объясняет эксперт. Опытный специалист всегда знает, какое дизайнерское решение можно реализовать в разработке и будет ли оно визуально привлекательным и удобным для пользователей. Все это важно узнать на старте карьеры.

Игорь Артюхов, Lead Designer в NIX:

«Со временем у дизайнеров развивается “насмотренность”. В сочетании с регулярными фидбеками опытных коллег, она позволяет понимать потребности бизнеса и требования разработки. Ведь дизайнеры не работают в вакууме. Мы создаем то, с чем взаимодействуют другие люди. Получать фидбеки и следовать этим советам — часть нашей повседневной работы».

Как получить фидбек от эксперта NIX:

заполнить онлайн-форму на сайте;

добавить к заявке дизайн-проект в Figma;

дождаться комментариев специалиста в дизайн-проекте и попытаться улучшить свою работу, опираясь на эти советы.

«Если увидим, что в целом дизайн хороший, расспросим о функциональных нюансах. Допустим, узнаем у автора или авторки работы, что произойдет в случае нажатия на определенную кнопку, как изменится изображение и будет ли этот дизайн user friendly», — добавляет Игорь Артюхов.

Обрати внимание: в зависимости от количества запросов подготовка фидбека может длиться несколько дней.

Инициативу уже поддержали 10 дизайнеров NIX. Если количество запросов на фидбек будет расти, команда привлечет больше экспертов. Все они готовы оценивать любые интерфейсы.

Формат онлайн-фидбека полезен не только начинающим. В условиях дистанционной работы многим специалистам не хватает живого общения и свежего взгляда на их работы. Поэтому и опытным дизайнерам будет что обсудить с Никсами.

Подробнее об инициативе NIX Design Review читай на сайте.