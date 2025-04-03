Украинские ученики разработали ИИ-сервис, который борется с дезинформацией в медиапространстве

Пятеро учеников кропивницкого лицея новых технологий обучения за два дня создали ИИ-инструмент, выявляющий дискриминацию в социальных сетях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича в Facebook.
Воспитанники кропивницкого лицея новых технологий обучения Анастасия Левченко, Лина Кравченко, Роман Теплухин, Иван Холин, Полина Серчанская разработали ИИ-инструмент, с помощью которого выявляют дискриминацию в соцсетях.
"Сайт умеет бороться с токсичностью в медиапространстве. Он анализирует тексты в соцсетях и выявляет дезинформацию, гендерные стереотипы и буллинг. При этом генерирует альтернативные и гендерно-нейтральные комментарии", - говорится в сообщении.
Разработка помогла команде юных изобретателей HARBOUR SEALS победить на нацотборе международного хакатона Teens in AI. Далее ученики примут участие в отборе на международном этапе хакатона.
"Гордимся нашими умными и креативными школьниками. Респект их руководителю Дмитрию Ермакову. Желаем победы на международном этапе конкурса", - написал Райкович.
Добавим, хакатон - это мероприятие, во время которого специалисты в области разработки программного обеспечения вместе работают над решением какой-то проблемы или созданием нового приложения или сервиса. Хакатоны длятся от дня до недели.
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