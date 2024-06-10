Украинские ученики будут учиться с помощью искусственного интеллекта, VR-технологий, Minecraft и убер-школы

ЮНИСЕФ совместно с Ассоциацией инновационного и цифрового образования и при содействии МОН открыли в Украине шестнадцать цифровых образовательных центров

Полномасштабная война в Украине повлияла на все сферы жизни, в том числе и образовательную: разрушенные учебные заведения, стресс детей, их родителей, опекунов и учителей, невозможность учиться в безопасных и комфортных условиях из-за постоянных воздушных тревог и периодических отключений света – все это стало реальностью после 24 февраля 2022 и вошло в нашу жизнь.

Для предоставления доступа к образованию в условиях войны Министерство образования и науки Украины вместе с международными партнерами строят сеть Цифровых Образовательных Центров (DLC).

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Ассоциация инновационного и цифрового образования открыли шестнадцать цифровых образовательных центров (DLC) в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Главная задача центров – обеспечение обучения 16 000 школьников, не имеющих полноценного доступа к офлайн обучению в прифронтовых и деоккупированных общинах.

В цифровых образовательных центрах учащиеся смогут бесплатно:

с помощью Искусственного Интеллекта определить, какие предметы и темы из школьной программы им нужно наверстать;

учиться с помощью интерактивных кейсовых уроков;

проходить практические и лабораторные работы, используя технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности;

получать индивидуальные консультации (направлять образовательные потери) через специальное приложение (так называемая Убер-Школа);

приобретать навыки, которые пользуются наибольшим спросом в XXI веке, благодаря "Урокам для успешной жизни";

развлекаться с пользой со специальной образовательной программой "Minecraft";

определить свой уровень владения и овладеть украинским и английским языками;

получить психоэмоциональную поддержку;

сформировать Паспорт Способностей до 1 000+ современных профессий с помощью сертифицированного адаптивного профориентационного тестирования, определить профессию своей мечты и построить индивидуальную траекторию дальнейшего обучения и карьеры.

Цель цифровых образовательных центров – обеспечение непрерывного обучения детей и подростков, наверстование образовательных потерь, предоставление возможности участвовать в мероприятиях неформального образования, психоэмоциональная поддержка детей и подростков, их родителей и учителей, предоставление возможностей для социализации и взаимодействия, а также повышение профессиональных компетентностей учителей . Приоритет предоставлен деоккупированным территориям и общинам, которые приближены к боевым действиям", – сказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташков.

"В каждой общине, где работает DLC, в течение года будут обучаться учащиеся 1-11 классов – в первую очередь те, кто имеет ограниченный доступ к образованию и нуждается в дополнительной поддержке в обучении и психоэмоциональной поддержке, например, дети с инвалидностью или внутренне перемещенные дети. В целом планируется охватить 16 000 школьников», – сообщил Анатолий Игнатович, координатор образовательных проектов ЮНИСЕФ.

Координатором Цифровых Образовательных Центров в этих трех областях является Ассоциация инновационного и цифрового образования, которая при поддержке Министерства образования и науки Украины с начала войны успешно развивает Сеть Украинских Образовательных Хабов как в Украине, так и в странах ЕС и Великобритании.

"Наша команда стремится не просто открыть Цифровые Образовательные Центры, а сделать из них настоящие образовательные хабы для детей, подростков и их родителей в общинах, наиболее страдают от войны, где бы им было интересно и полезно, а жители общин захотели бы приходить снова и снова", – рассказывает Исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Вышеупомянутые активности проходят в рамках проекта "Создание цифровых образовательных центров (DLC) и предоставления услуг по психосоциальной поддержке для детей и молодежи", реализуемого Ассоциацией инновационного и цифрового образования совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA) ) и Глобального партнерства ради образования (GPE).