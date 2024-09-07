Украинские спортсмены завоевали еще два "золота" Паралимпиады-2024
Сразу два "золота" Паралимпиады-2024 завоевали украинские спортсмены. Награды, полученные в плавании и дзюдо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Александр Назаренко принес Украине третье "золото" на Паралимпиаде-2024 в дзюдо.
В напряженном финале он победил француза Гелиоса Латчумана, одержав для нашей страны очередную важную победу.
"Это уже 20-я золотая медаль для Украины на Играх в Париже!", - отметили в ВР.
Однако сразу за ним самую высокую награду завоевал Андрей Трусов.
Он завоевал свое второе "золото" на дистанции 50 метров баттерфляем, установив новый европейский рекорд - 28.75 секунд. Это уже пятая награда Андрея на Играх в Париже.
Заметим, что во время Паралимпийских игр в этом году Трусов установил мировой рекорд.
Напомним, ранее РБК-Украина подвели итоги соревнований 6 сентября на Паралимпийских играх-2024.
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