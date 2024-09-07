Украинские спортсмены завоевали еще два "золота" Паралимпиады-2024

Сразу два "золота" Паралимпиады-2024 завоевали украинские спортсмены. Награды, полученные в плавании и дзюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины .

Александр Назаренко принес Украине третье "золото" на Паралимпиаде-2024 в дзюдо.

В напряженном финале он победил француза Гелиоса Латчумана, одержав для нашей страны очередную важную победу.

"Это уже 20-я золотая медаль для Украины на Играх в Париже!", - отметили в ВР.

Однако сразу за ним самую высокую награду завоевал Андрей Трусов.

Он завоевал свое второе "золото" на дистанции 50 метров баттерфляем, установив новый европейский рекорд - 28.75 секунд. Это уже пятая награда Андрея на Играх в Париже.