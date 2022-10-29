Украинские школьники получили аптечки для спасения во время опасности

В компании также отметили, что сбор средств продолжается, присоединиться к инициативе "Аптечка для школьников" может каждый желающий.

Так, часть средств из каждой особой чашки напитка с рисунком петуха, приобретенного в сети заправок SOCAR, а также средства, собранные в приложении SOCAR Level, были направлены на обеспечение школьников медицинскими наборами, которые спасут жизнь во время опасности.

Аптечки также содержат советы для учителей о помощи ребенку в условиях стресса. Эти советы были подготовлены в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, разработка которой координируется Министерством здравоохранения Украины при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

"В очередной раз украинцы доказали, что, несмотря на обстоятельства, мы - сплоченные и всегда готовы помочь. Благодаря партнерам нам удалось воплотить в жизнь проект по обеспечению школьников аптечками, которые помогут спасти жизнь в случае опасности. Всего за месяц мы собрали более 400 тыс. грн. на эти средства закупили и передали школам 234 медицинских набора. Хочу отметить, что сбор продолжается, мы планируем помочь и другим школам. Итак, присоединяйтесь к сбору средств", - сообщил директор сети SOCAR Energy Ukraine Игорь Орлов.

Партнером и реализатором благотворительного проекта выступает благотворительная платформа dobro.ua, экспертную поддержку оказывает Министерство образования и науки Украины.

"Безусловно, безопасность всех участников образовательного процесса - единственное условие, при котором ученики и учителя могут находиться в школе. Для этого мы совместно с педагогами и территориальными общинами работали над обустройством укрытий. В то же время в укрытии и в школе обязательно должна быть аптечка, чтобы в при необходимости можно было оказать первую медицинскую помощь. Благодарю инициаторов проекта SOCAR Energy Ukraine и dobro.ua за неравнодушие и поддержку детей и учителей", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Директор благотворительной платформы dobro.ua Ирина Гуцал также добавила, что важно было не только решить неотложные проблемы, но и действовать на опережение.

"Совместный проект уже помогает подготовить украинских школьников к строгим особенностям реальности во время войны. Наши усилия направлены на то, чтобы дети знали, как действовать в случае угрозы и имели все необходимые средства. Благодарны клиентам SOCAR, которые продолжают беспокоиться о наших детях", - добавила Ирина Гуцал.

На фото слева направо: Антон Малько (SOCAR), Татьяна Пушкарева (Скандинавская гимназия), Олег Яресько (МОН), Ирина Евтушенко (ОО "Безбарьерность"), Татьяна Тихончик (МОН), Елена Осипчук (SOCAR), Алексей Коровченко ( SOCAR)

Напомним, сеть автозаправок SOCAR Energy Ukraine, которая присоединилась к сообществу "Бизнес без барьеров" в ноябре 2020 года, строит свои помещения доступными для маломобильных групп населения и трудоустраивает молодежь без опыта.

В компании заявляют о готовности делиться опытом развития безбарьерной среды и создавать комфортные условия для разных людей.

"Бизнес без барьеров" - сообщество прогрессивных мотивированных компаний, объединившееся вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Сообщество насчитывает 22 компании, каждая из которых направляет усилия на поддержку украинского общества.