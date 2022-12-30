Компания SOCAR собрала миллион гривен на аптечки для школьников

Компания SOCAR Energy Ukraine собрала 1 млн гривен на медицинские наборы для школьников. На эти средства закуплено 574 аптечки, которые были переданы в 12 школ в разных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Кроме медицинских наборов, каждая аптечка содержит инструкции по психологической помощи для учащихся и персонала школ. Эти инструкции были подготовлены в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по созданию Национальной программы ментального здоровья, разработка которой координируется Министерством здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

"Для компании этот проект был очень важным. Ведь для нас всегда на первом месте помощь украинцам. И, конечно, хочу поблагодарить наших партнеров и всех присоединившихся к сбору средств. Этот проект успешно завершен, а мы двигаемся дальше - многие нуждается в помощи, и у нас запланировано еще много важных благотворительных инициатив", - отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR Energy Ukraine.

Партнером и реализатором благотворительного проекта SOCAR Energy Ukraine выступала благотворительная платформа dobro.ua, экспертная поддержка была предоставлена Министерством образования и науки Украины.

"От 24 февраля 2022 года изменилась жизнь каждого украинца. Российскими ракетами разрушено и повреждено более 3 тыс. учебных заведений. Но несмотря на попытки оккупантов помешать украинским детям получать образование, общими усилиями мы создали безопасные условия для обучения. Учащиеся имеют возможность учиться в традиционном формате при единственном условии - обустроенного укрытия. В нем должны быть аптечки, чтобы в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь. Благодарен ответственному бизнесу - сети заправок SOCAR Energy Ukraine и благотворительной платформе dobro.ua за доброе дело и пример совместного взноса в формирование безопасной образовательной среды. учебное заведение - территория безопасности", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Директор благотворительной платформы dobro.ua Ирина Гуцал добавила, что вместе с Socar организация пыталась оказать как можно большую поддержку детям, вынужденным взрослеть в это тяжелое время.

"К сожалению, они должны быть готовы к разным опасным ситуациям и в наших силах предоставить все, что может сегодня спасти их жизнь. Спасибо каждому украинцу, который сейчас выбирает делать добро", - сказала Гуцал.

Напомним, в ноябре 2020 года сеть автозаправок SOCAR Energy Ukraine присоединилась к сообществу "Бизнес без барьеров".

"Бизнес без барьеров" - сообщество прогрессивных мотивированных компаний, объединившееся вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Сообщество насчитывает 22 компании, каждая из которых направляет усилия на поддержку украинского общества.