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Украинские спасатели получили от Финляндии партию спецавто

Фото: украинские спасатели получили от Финляндии партию спецавто (pixabay)
Автор: Наталья Кава

Украинские спасатели получили от Финляндии партию специальных автомобилей. Всего было передано девять машин разного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Гуманитарный груз состоит из:

  • четыре карета скорой помощи;
  • три пожарных автомобиля;
  • одна автоцистерна;
  • один автоподъемник.

"Уже не раз украинские спасатели получали техническую помощь от дружественной Финляндии. Это именно та техника и оборудование, которое необходимо нам для работы в условиях войны. Мы безгранично гордимся такими европейскими друзьями и в очередной раз благодарим финских партнеров за поддержку Украины", - рассказал и. о. председателя ГСЧС Владимир Демчук.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Напомним, что ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Недавно стало известно, что правительство Финляндии готовит очередной пакет оборонной помощи для Украины, который станет уже 19-м.

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