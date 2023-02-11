Украинские разведчики в рамках инициативы Ахметова получили партию дронов на 6 млн

Очередная партия состоит из дронов DJI Mavic 3 в максимальной комплектации: в нее входит защитная сумка, дополнительные лопасти и аккумуляторы.

Программное обеспечение "мавиков" лучше защищает пилота от спуфинга (запутывания координат) и обнаружения пульта.

Военные используют эти дроны как в качестве инспектора (для обнаружения и корректировки огня), а также как боевую единицу (сброс боекомплекта, например осколочного ВОГ-25) для поражения врага.

"С начала войны мы поставляем защитникам Украины автомобили, технику, спецаммуницию, энергооборудование, устройства слежения, сезонную форму. Конечно, наибольший спрос на передовой пользуются дронами, без них сейчас некуда. Чтобы у военных всегда были "воздушные глаза", наша компания закупает за границей. большие партии лицензионной техники", - заявил руководитель проектного офиса генерального директора группы Александр Водовиз.

Напомним, недавно "Метинвест" передал военнослужащим ГУР 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 аккумуляторов EcoFlow. Также 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 EcoFlow получили от компании пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении.

"Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.