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Украинские пограничники рассказали, сколько "вагнеровцев" осталось в Беларуси

Беларусь, Воскресенье 24 сентября 2023 11:35
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Украинские пограничники рассказали, сколько "вагнеровцев" осталось в Беларуси Фото: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси осталось около тысячи боевиков ЧВК "Вагнера". Украинская разведка следит, что происходит по ту сторону границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что наемники не задержались на территории Беларуси. Это выгодная для Украины ситуация.

По данным украинских пограничников, на территории Беларуси по состоянию на 24 сентября находится менее тысячи "вагнеровцев".

"Как помним, их количество колебалось в районе 6000, когда они начали активно прибывать на территорию Беларуси. За всем, что происходит по ту сторону границы и на территории Беларуси, и на территории России, внимательно следят подразделения разведки", - подчеркнул Демченко.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, после неудачной попытки государственного переворота в России, организовавшего бывший главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в июне, часть этих наемников "переехала" в Беларусь, а еще некоторая часть подписала контракт с Минобороны РФ.

Через несколько месяцев в России упал самолет, на борту которого находился Пригожин. На фоне этого количество "вагнеровцев" в Беларуси стало уменьшаться.

По данным аналитиков, в Беларуси уже почти демонтировали палаточный городок, где размещались боевики ЧВК "Вагнера".

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Беларусь ЧВК Вагнера пограничная служба прикордонники
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