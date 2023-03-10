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Украинские пограничники показали, как с Javelin "охотятся" на российские танки (видео)

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Украины, Пятница 10 марта 2023 11:22
Украинские пограничники показали, как с Javelin "охотятся" на российские танки (видео) Фото: пограничники из Javelin бьют российские танки в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники на фронте в Донецкой области с помощью переносных ракетных комплексов Javelin уничтожают российские танки. Защитники показали боевую работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Защитники отмечают, что Javelin эффективно поражает бронированную технику врага в 90% случаев.

Прежде чем выполнять боевую работу и уничтожать российские танки на фронте, бойцы проходят обучение на специальных тренажерах.

"В умелых руках "Джавелин" отправит башню танка на орбиту, а оккупантов - в землю!" - говорят пограничники.

Напомним, украинские воины за минувшие сутки уничтожили 870 российских оккупантов и семь вражеских танков. Всего, по данным Генштаба ВСУ, защитники уничтожили уже 3448 российских танков.

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