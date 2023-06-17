Украинские пилоты могут освоить F-16 за четыре месяца, - Резников

Чиновник отметил, что в настоящее время продолжаются публичные обсуждения, сколько времени нужно украинским пилотам, чтоб освоить F-16.

"Звучит уже всем известный период: после тестирования наших двух пилотов в США считается, что до 6 месяцев будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением, наверное, полетят быстрее", - сказал глава Минобороны.

Резников уточнил, что речь идет о свободных полетах, с маневром, ночью и в паре.

"Я думаю, за 4 месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять", - подчеркивает министр.

В этом контексте он напомнил, что украинские военные очень быстро осваивали управление и использование западных образцов вооружения. Так, например, если стандартное время подготовки экипажа системы ПВО Patriot составляет 10 месяцев, украинские бойцы обучились за 10 недель.

"Поэтому я уверен, что пилоты полетят быстрее, нежели за 6 месяцев. Однако не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживание, оружейники, заправщики и так далее. Это сложнейшая техника. Вот этот курс обучения, он дольше чем 4 месяца... Параллельно нужно готовить инфраструктуру: нужно подготовить для этого аэродромы, подготовить укрытия, нужно обслуживать", - отметил Резников.

Обучение украинских пилотов на F-16

Союзники Украины последние недели начали активно рассматривать вопрос обучения наших пилотов ВС ВСУ на истребителях F-16 и других современных боевых самолетах. Это произошло после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Согласно информации СМИ, подготовка украинских пилотов может продлиться четыре месяца. К такой оценке, по неподтвержденным данным, пришел Пентагон.

Добавим, что как пишут западные журналисты, Дания может начать обучение пилотов уже в августе.