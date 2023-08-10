Украинские предприниматели смогут получить гранты до 150 тысяч долларов: как подать заявку

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявляет грантовую программу, направленную на повышение кадрового потенциала украинского бизнеса. Ее реализация будет способствовать:

быстрому переобучению и трудоустройству новых работников в приоритетных секторах экономики,

обеспечению непрерывности и возобновления бизнеса,

дальнейшему экономическому восстановлению страны.

Инициатива реализуется совместно с Министерством экономики Украины.

"Один из ключевых вызовов для правительства на сегодня - улучшить ситуацию на рынке труда. Ведь из-за войны миллионы украинцев вынужденно выехали из страны, или переехали из регионов боевых действий в более безопасные и стремятся как можно быстрее адаптироваться на новом месте и найти работу", - отметила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам министерство уже запустило ряд программ, направленных на интеграцию в рынок труда внутренних переселенцев, ветеранов, людей, потерявших работу из-за закрытия или уничтожения оккупантами предприятий.

Кроме того, есть программы, благодаря которым украинцы имеют возможность пройти обучение, изменить квалификацию, чтобы получить более востребованную ныне работодателями специальность.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за предоставление грантов компаниям, которые работают именно в этом направлении. Это наша совместная инвестиция в повышение кадрового потенциала страны", - подчеркнула Бережная.

В рамках программы предполагается предоставить около 20 грантов в объеме от 35 000 150 000 долларов.

Повышение квалификации работников может предоставить новые возможности украинцам, которые остаются в стране во время войны и ищут работу, стать стимулом к возвращению для временно покинувших страну, а также поможет предприятиям, нуждающимся в квалифицированных работниках, чтобы увеличить производственные мощности и быть конкурентоспособными в мире.

Кто может подать заявку

Подать заявку на получение грантовых средств могут:

малые и средние предприятия,

бизнес-ассоциации,

неправительственные организации,

бизнес-сообщества,

другие организации по развитию предпринимательства.

Реализация грантовой программы будет способствовать развитию профессионального обучения и предпринимательства, связанного с

машиностроением,

электротехническим производством,

логистикой,

производством товаров мебельной,

текстильной и других перерабатывающих отраслей,

сферы индустриального дизайна и индустрии моды,

развитие навыков для экспорта,

международной торговли,

европейской интеграции

Сроки подачи заявки

Прием заявок продлится до 1 декабря 2023 (включительно). Учитывая значительный интерес, прием и рассмотрение заявок будет происходить поэтапно со следующими дедлайнами: 28 августа; 16 октября; 1 декабря 2023 года.

Подробная информация по подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора по ссылке: https://bit.ly/3DNQXLU

Напомним, РБК-Украина писала о том, что предпринимателям для поддержки становления и развития разных сфер деятельности во время войны могут выплатить от 600 тысяч гривен до 1,2 млн грн.

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