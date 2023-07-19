Украинские партизаны уничтожили российские бензовозы в Херсонской области (фото)

Украинские партизаны смогли уничтожить два вражеских бензовоза, которые находились на оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение " АТЕШ ".

"14.07.23 в 15:00 агент движения "АТЕШ" устроил засаду на колонну противника и задействовал взрывчатку, взорвав бензовозы противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один бензовоз сгорел полностью, второй был сильно поврежден. Партизаны сообщили, что это произошло на полевой дороге, которая расположена в 2 км от села Князе-Григорьевка.

Фото: Последствия взрыва (t.me/atesh_ru)

"14 июля войдет в историю всего партизанского движения! Наши агенты в безопасности и готовы продолжить бороться против рашизма", - сообщили партизаны.

Деятельность партизан на войне в Украине

Российские военные усиливают контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Они ищут украинцев, которые помогают ВСУ.

Также недавно партизаны совершили удачное нападение на оккупантов. Благодаря атаке были ликвидированы 6 военных РФ и повреждены несколько грузовиков.

Также неизвестные партизаны уничтожают российских кафиров на границе с Украиной в Брянской области. В частности, их забросали ВОГами.