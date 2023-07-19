ua ru
Ср, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские партизаны уничтожили российские бензовозы в Херсонской области (фото)

Новина українською →
Князе-Григоровка, Среда 19 июля 2023 16:36
Украинские партизаны уничтожили российские бензовозы в Херсонской области (фото) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские партизаны смогли уничтожить два вражеских бензовоза, которые находились на оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"14.07.23 в 15:00 агент движения "АТЕШ" устроил засаду на колонну противника и задействовал взрывчатку, взорвав бензовозы противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один бензовоз сгорел полностью, второй был сильно поврежден. Партизаны сообщили, что это произошло на полевой дороге, которая расположена в 2 км от села Князе-Григорьевка.

Фото: Последствия взрыва (t.me/atesh_ru)

"14 июля войдет в историю всего партизанского движения! Наши агенты в безопасности и готовы продолжить бороться против рашизма", - сообщили партизаны.

Деятельность партизан на войне в Украине

Российские военные усиливают контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Они ищут украинцев, которые помогают ВСУ.

Также недавно партизаны совершили удачное нападение на оккупантов. Благодаря атаке были ликвидированы 6 военных РФ и повреждены несколько грузовиков.

Также неизвестные партизаны уничтожают российских кафиров на границе с Украиной в Брянской области. В частности, их забросали ВОГами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
Пожар в Одессе и сбитые дроны под Киевом: что известно о последствиях ночной атаки
Пожар в Одессе и сбитые дроны под Киевом: что известно о последствиях ночной атаки
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию