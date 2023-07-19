Украинские партизаны уничтожили российские бензовозы в Херсонской области (фото)
Украинские партизаны смогли уничтожить два вражеских бензовоза, которые находились на оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
"14.07.23 в 15:00 агент движения "АТЕШ" устроил засаду на колонну противника и задействовал взрывчатку, взорвав бензовозы противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один бензовоз сгорел полностью, второй был сильно поврежден. Партизаны сообщили, что это произошло на полевой дороге, которая расположена в 2 км от села Князе-Григорьевка.
Фото: Последствия взрыва (t.me/atesh_ru)
"14 июля войдет в историю всего партизанского движения! Наши агенты в безопасности и готовы продолжить бороться против рашизма", - сообщили партизаны.
Деятельность партизан на войне в Украине
Российские военные усиливают контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Они ищут украинцев, которые помогают ВСУ.
Также недавно партизаны совершили удачное нападение на оккупантов. Благодаря атаке были ликвидированы 6 военных РФ и повреждены несколько грузовиков.
Также неизвестные партизаны уничтожают российских кафиров на границе с Украиной в Брянской области. В частности, их забросали ВОГами.
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