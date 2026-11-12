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Украинские морпехи впервые доставили робота-камикадзе на левый берег Днепра по воздуху (видео)

00:46 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Украинские морпехи впервые доставили робота-камикадзе на левый берег Днепра по воздуху (видео) Фото: наземный робот-камикадзе (Getty Images)
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Украинские морские пехотинцы впервые доставили наземный роботизированный комплекс-камикадзе на оккупированный левый берег Днепра по воздуху. Робот достался позиции российских операторов дронов и уничтожил ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Операцию провел 426 отдельный полк беспилотных систем. Взвод наземных роботизированных комплексов (НРК) действовал вместе с расчетами FPV-дронов, бомберов и разведывательных БПЛА.

Беспилотник "Перун" перенес на левый берег Днепра НРК-камикадзе с боевой частью 7 килограммов. По данным ВМС, робот приземлился без потерь: управляемость и связь полностью сохранились.

Далее НРК самостоятельно двигался по маршруту. По дороге с его борта и с воздуха военные обнаруживали позиции оккупантов, и каждую из них сразу поражали FPV-дронами.

Конечной точкой стал вход в здание, где располагались российские операторы БПЛА. Когда из двери вышел оккупант, оператор взорвал работа. После этого позицию дополнительно поразили FPV-дроном.

В ВМС сообщили, что все этапы операции зафиксировали на видео, а потерь среди украинских военных нет.

Украинские военные шире применяют наземных роботов в нестандартных условиях. В частности, бригада "Хартия" для операции "Велес" в газопроводе на Купянщине разработала уникальные НРК , адаптированные к боям в узких подземных трубопроводах.

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