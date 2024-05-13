Украинские металлурги с начала года принесли госбюджету 1 млрд долларов

Так, на черные металлы за этот период пришлось 7,14% от общего объема поступлений от экспорта товаров. В апреле поступления от экспорта черных металлов составили 207 долларов.

В то же время экспорт метизов за тот же период снизился на 8,1% - до 306 млн долларов. В апреле они экспортированы на 77 млн долларов. В то время как импорт метизов за этот период вырос на 47,2%, до 326 млн долларов.

Как известно, украинская металлургия понесла огромные потери во время вторжения России. К 2014 году в стране насчитывалось двенадцать предприятий, выплавлявших сталь. Сейчас их осталось только шесть, и только пять продолжают работать.