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Украинские металлурги с начала года сократили выплавку стали на 43,7%

Фото: украинские металлурги с начала года сократили выплавку стали на 43,7% (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

За пять месяцев 2023 года украинские металлурги сократили выплавку стали на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,39 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

В то же время производство чугуна в январе-мае сократилось на 43,9%, до 2,35 млн. тонн, проката - на 47,8%, до 1,98 млн. тонн.

Напомним, ранее исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак заявила, что ключевым фактором в восстановлении украинской промышленности является разблокирование портов, ведь расширяет возможности экспорта продукции.

От этого зависят также доходы бюджета: из-за блокирования портов Украина теряет $170 миллионов каждый день.

Также эксперты заявили, что логистика украинского зерна из-за соседних стран станет сложнее, а работу зерновой инициативы снова саботирует Россия.

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Металлург