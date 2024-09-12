Украинские компании нанимают женщин и подростков из-за нехватки рабочей силы, - Reuters

Аналитики заявляют, что, поскольку миллионы людей, в основном женщины и дети, бежали от войны за границу, а десятки тысяч мужчин были мобилизованы в армию, кризис рабочих мест может поставить под угрозу экономический рост и послевоенное восстановление.

По данным Национального банка Украины, с момента вторжения России в феврале 2022 года Украина потеряла более четверти своей рабочей силы, говорится в публикации Reuters.

По данным опроса, проведенного Министерством экономики среди более 3000 компаний, почти 60% предприятий заявили, что их главной проблемой является поиск квалифицированных работников.

"Ситуация действительно критическая", - заявила Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию металлургической компании "Метинвест", одного из крупнейших работодателей Украины с численностью персонала около 45 000 человек. На предприятии открыто около 4 000 вакансий.

Агентство Reuters поговорило с представителями девяти украинских компаний, от крупных промышленных фирм до розничных групп и мелких частных предпринимателей. Все они заявили, что нехватка персонала и растущее несоответствие навыков являются большими проблемами.

Компании заявили, что они меняют методы подбора персонала и ведения бизнеса, автоматизируют работу, проводят ротацию существующего персонала и расширяют должностные инструкции, нанимают пенсионеров и предлагают больше льгот, особенно молодым работникам.

Им также пришлось повысить заработную плату. Средняя месячная заработная плата сейчас составляет около 20 000 гривен по сравнению с примерно 14 500 гривен год назад.

"Наблюдается заметный отход от гендерных и возрастных предубеждений при отборе кандидатов, поскольку работодатели корректируют критерии для привлечения необходимых сотрудников, - заявили в Киевской школе экономики. - Эта тенденция распространяется и на бизнес, где доля женщин-предпринимателей существенно растет".

Больше женщин

Центральный банк заявил, что отрасли, в которых преобладают мужчины, больше всего страдают от нехватки кадров.

Строительный сектор, транспорт, горнодобывающая промышленность и другие пострадали из-за военной мобилизации в возрасте от 25 до 60 лет. Чтобы экономика продолжала работать, правительство предоставляет критически важным компаниям полную или частичную отсрочку.

В секторах энергетики и производства оружия 100% сотрудников имеют право на отсрочку от призыва. В некоторых других секторах компании могут бронировать 50% мужчин. Но процесс получения отсрочки долгий и сложный.

По словам представителей некоторых предприятий, в этом году правительство ужесточило правила мобилизации, и число мужчин, предпочитающих неформальную занятость, которая позволяет им не регистрироваться, возросло.

В сельскохозяйственной южной Николаевской области женщин готовят на трактористов. Женщины также все чаще работают водителями трамваев и грузовиков, шахтерами, охранниками и складскими рабочими, говорят компании.

"Мы предлагаем обучение и работу женщинам с минимальным опытом работы", - говорит Любовь Украинец, директор по персоналу компании "Сильпо", входящей в Fozzy Group.

В компании работают шесть женщин-водителей грузовиков, и компания все активнее набирает женщин на другие должности, где ранее преобладали мужчины, включая грузчиков, разделчиков мяса, упаковщиков и охранников.

Доля женщин-сотрудников растет в таких отраслях, как производство стали. Петрук сказал, что женщины-сотрудники составляют около 30-35% рабочей силы Метинвеста, и теперь компания нанимает женщин на некоторые подземные работы.

Молодые люди

Компании и экономисты ожидают, что проблемы на рынке труда сохранятся. Работодатели обращают внимание на молодежь, предлагая обучение, опыт работы и целевые пакеты льгот.

"Сильпо" активнее нанимает подростков на начальные должности в супермаркетах и запустило специализированную программу стажировок для студентов.

Оператор мобильной связи Vodafone переработал свою молодежную программу, предоставив возможность примерно 50 подросткам в 12 городах получить свой первый опыт работы.

"Мы хотим предложить этой молодой аудитории первый полноценный опыт официальной работы. Еще одна цель - сформировать кадровый резерв", - сказала Илона Волошина из Vodafone Retail.

Правительство и зарубежные партнеры запустили несколько программ, помогающих украинцам переквалифицироваться.

"Мы предоставляем возможность каждому человеку за счет государства получить новую профессию, востребованную на рынке труда, или повысить свой профессиональный уровень", - отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Как сообщало РБК-Украина, Зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Зарплата в долларах во втором квартале 2024 года достигла 526 долларов и превысила довоенный уровень.