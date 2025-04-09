Украинские общины представили видение послевоенного восстановления

В частности, в наработках речь шла о развитии инфраструктуры, социальной поддержке, адаптации ветеранов, экономическом развитии, распределении ресурсов и привлечении бизнеса. Одни предлагают опираться на агросектор, другие - на цифровизацию и ІТ-сектор, а некоторые видят благополучие региона в развитии туризма.

Среди 25 громад, которые были допущены к защите проектов, лучшими признали 7: Киинская (Черниговская область), Рубежанская, Северодонецкая и Старобельская (Луганская область), Славутичская (Киевская область), Снигиревская (Николаевская область) и Апостоловская (Днепропетровская область).

В своих презентациях участники опирались на уникальные характеристики и потенциал громад, имплементировали международный опыт и вдохновлялись первым украинским планом восстановления города - "Мариуполь Реборн".

"Мариуполь Реборн является основателем Школы восстановления громад, и безусловно то, что было сделано в качестве подготовки для возрождения Мариуполя после деоккупации, является базой для учебных программ и структурой для презентаций. Но каждая громада накладывает свою оптику и специфику на эту дорожную карту. Громады пока очень осторожно учатся видеть свой потенциал, учатся жить не настоящим, а завтрашним днем. Я очень верю, что тот опыт, который мы нарабатываем, будет максимально полезным Украине, и впоследствии мы станем центром экспертизы по восстановлению", - отметила Наталья Емченко, член наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн", директор по коммуникациям SCM.

Каждая громада представила свои наработки перед независимой комиссией, в состав которой вошли главы других громад, преподаватели Киево-Могилянской школы профессионального и непрерывного образования, партнеры и соучредители Школы восстановления громад.

В течение четырех интенсивных модулей участники работали над стратегиями развития, экономическим восстановлением, возвращением людей и привлечением ресурсов. В итоге это 45 лекций от украинских и зарубежных спикеров, среди которых преподаватели ведущих мировых вузов, представители международных финансовых и гуманитарных организаций, дипломаты, представители городов Европы и Азии.

"К восстановлению страны нужно готовиться уже сейчас - обучать, объединять, строить. Именно для этого мы создали Школу восстановления громад. Этот проект не только для будущего возрождения временно оккупированных территорий. В первую очередь - это ответ на запрос пострадавших громад, которые уже сейчас ищут практические решения и инструменты для послевоенного восстановления",- объясняет философию проекта Вадим Бойченко, мариупольский городской голова и соучредитель Школы восстановления громад.

Напомним, Школа восстановления громад, основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь Реборн", имеет целью подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления.

Проект реализуется при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвест и ЅСММРината Ахметова. Образовательными партнерами проекта являются Метинвест Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".