Украинские ОО осудили попытки ослабить институт языкового омбудсмена

Ряд украинских общественных организаций осудили попытки власти ослабить институт языкового омбудсмена. Они утверждают, что такие действия являются безответственными и неприемлемыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинских общественных организаций по случаю 6-й годовщины со дня принятия Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В течение шести лет этот, без преувеличения, исторический законодательный акт сыграл важнейшую роль в росте гражданского сознания и национального единства украинского народа, защите права украинцев на родной язык, обеспечил необратимость возвращения украинскому языку надлежащего места во всех сферах общественной жизни", - говорится в заявлении.

Там отметили, что одним из ключевых инструментов реализации этих задач является Уполномоченный по защите государственного языка - институт, который ненавидят российские агрессоры и адепты "русского мира" и к которому обращаются за защитой права на язык тысячи украинских граждан.

После непродолжительных попыток власти превратить эту институцию в декоративную и недейственную в июле 2020 года на должность уполномоченного был назначен один из соавторов закона о языке Тарас Кремень. Уполномоченный и его команда наладили системную работу по защите и усилению языкового законодательства, профилактике и контролю за нарушениями языковых прав украинцев, повышению роли украинского языка в Украине и за ее пределами.

8 июля 2025 года истекает 5-летняя каденция уполномоченного, и, согласно статье 50 закона о государственном языке министр юстиции, министр культуры и стратегических коммуникаций и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека за три месяца до этой даты должны были подать на рассмотрение правительства кандидатуру для назначения на эту должность на следующий срок.

"Как нам стало известно, эти должностные лица кулуарно, втайне от общественности, подали в Кабинет министров кандидатуры, пригодность большинства из которых к выполнению на должном уровне функций уполномоченного по защите государственного языка вызывает серьезное сомнение. Речь идет о работниках академических институтов - специалистов в области фольклора и этнографии", - утверждают общественные организации.

Они отметили, что умышленно не озвучивают фамилии этих людей, потому что "не сомневаются ни в уровне их профессиональных знаний в области фольклора и этнографии, ни в их искренней любви к украинскому языку, песне, обычаям и традициям".

В своем заявлении ОО напомнили, что институт уполномоченного - это не о языкознании, этнографии или фольклоре. Задачами этого института в соответствии со статьей 49 Закона о языке являются:

защита украинского языка как государственного;

защита права граждан Украины на получение на государственном языке информации и услуг в сферах общественной жизни, определенных этим Законом, на всей территории Украины и устранение препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.

Закон, в частности, определяет, что кандидатом на должность уполномоченного может быть гражданин, который "имеет опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способен по своим деловым и моральным качествам, образовательным и профессиональным уровням выполнять соответствующие должностные обязанности".

"Нам известно, что странный подход к подбору и выдвижению кандидатур вовсе не является случайностью или халатностью. К сожалению, это следствие вмешательства Офиса президента, который в худших традициях "телефонного права" стремится реализовать сценарий назначения "ручного" уполномоченного, который из-за отсутствия необходимого опыта и несоответствия квалификационным требованиям не сможет эффективно отвечать вызовам в области защиты государственного языка, стоящих перед Украиной", - говорится в заявлении.

Представители общественных организаций расценивают эти действия как попытку намеренного нивелирования защиты государственного языка, ослабление государственной языковой политики в условиях, когда его защита и утверждение является важнейшей составляющей российско-украинской войны.

Такое развитие событий безусловно играет на руку России и ее пятой колонне, будет провоцировать активизацию пророссийских сил, а также общественное возмущение из-за нежелания власти эффективно защищать право граждан на собственный язык в собственном государстве", - считают авторы заявления.

По этой причине они призывают:

президента и его офис - не вмешиваться в процесс назначения уполномоченного по защите государственного языка, который является компетенцией правительства;

кандидатов, которые не соответствуют определенным законом квалификационным требованиям, - не быть инструментами реализации сценария ослабления важной институции и снять свои кандидатуры;

руководителей министерств и ведомств, которые выдвинули упомянутые кандидатуры, - отозвать свои представления и внести взамен кандидатов, имеющих значительный опыт деятельности по защите государственного языка.

"Мы считаем очевидным, что среди таких кандидатов должен быть Тарас Кремень, который во время первой каденции показал высокий профессионализм, независимость и эффективную работу по защите государственного языка и согласно закону "может быть назначен на должность Уполномоченного повторно", - отметили представители ОО.

Они также призвали Кабмин рассматривать только те кандидатуры, которые однозначно соответствуют определенным законом требованиям и назначить человека, который обеспечит постоянство и эффективность работы института Уполномоченного по защите государственного языка в условиях войны.