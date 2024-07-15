Украинские ФЛП массово закрываются. Что происходит и чего ждать дальше

Параллельно с закрытием бизнесов активно регистрируются новые - за первые шесть месяцев с начала года зарегистрировано более 13 тысяч новых компаний и почти 148,5 тысячи ФЛП. Эти показатели выросли по сравнению с первым полугодием 2023-го, когда украинцы зарегистрировали почти 12,5 тысячи компаний и 134 тысячи ФЛП, свидетельствуют данные YouControl.Market.

Что происходит с ФЛПами

Больше ФОПов закрыли в секторе розничной торговли (прирост закрытия по сравнению с 2023 годом составил 44,8%) и ИТ (65,9%).

Источник: blog.youcontrol.market

Лидером по количеству закрытых ФЛП является Киев – более 12 тысяч. В Харькове прекратили деятельность 5,3 тысяч, в Одессе – 3,8 тысяч, в Днепре – 3,3 тысяч и во Львове – 2,8 тысяч.

Источник: blog.youcontrol.market

48% ФЛП прекратили женщины, 52% – мужчины. При этом женщины активнее открывают новые ФОПы. Самые популярные сферы для женщин - розничная торговля, индивидуальные и информационные услуги.

Источник: opendatabot.ua

Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк уверяет, что тенденцию к увеличению количества закрытых ФЛПов и компаний не следует однозначно воспринимать как негативную без детального изучения. Ведь сворачивание части бизнесов происходит на фоне увеличения регистраций новых компаний и ФЛП, что свидетельствует об оживлении деловой жизни на третий год полномасштабной войны.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в комментарии РБК-Украина отметил, что процесс открытия и закрытия ФЛП всегда был динамичным, особенно в условиях длительной войны.

"ФЛП оказываются более устойчивыми и адаптивными к изменениям по сравнению с крупными компаниями, но многие сталкиваются с вызовами, такими как частые перерывы в электроснабжении. Число открытий новых ФЛП значительно превышает количество закрытий, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности", - уверяет политик. .

Что происходит с бизнесом

За первое полугодие 2024 года больше всего компаний прекратили свою деятельность в Киеве – более 200. Среди областей лидерами по закрытиям стали Днепропетровская – 187, Львовская – 127 и Запорожская – 96.

Наибольшее количество закрытых предприятий пришлось на оптовую торговлю – 194 компании, сделки с недвижимостью – 148 и строительство – 95.

Среди общин больше компаний закрывали в Криворожской (Днепропетровская область) - 42, Каменской (Днепропетровская область) - 18 и Броварской (Киевская область) - 15.

Почему закрывают предприятия и ФЛПы

Значительный рост закрытых ФЛПов и компаний в первой половине 2024 года по сравнению с 2023-м вызван комплексом экономических и политических факторов. Война в Украине усложняет деятельность бизнеса, неравномерно влияя на разные сектора и приводя к значительным нарушениям в цепях снабжения. Повышение процентных ставок и уменьшение реальных доходов населения также негативно отражается на бизнес-среде. Политические регуляторные конфигурации и конфигурации в налоговом законодательстве влияют на рентабельность компаний.

Даниил Гетманцев к факторам влияния на украинский бизнес относит увеличение минимальной заработной платы, что привело к росту финансовой нагрузки на работодателей и ФЛП по увеличению расходов на персонал. Рост стоимости затрат в части других составляющих, прежде всего цен на электроэнергию, также способствует закрытию предприятий.

Бизнесу приходится нелегко во время войны (фото: Getty Images)

Давит на бизнес удорожание логистики и мобилизации.

Что касается ФЛП – для них эта опция вообще недоступна.

"Ну и вообще надо понимать, что такое вести бизнес в условиях, например, Харькова, Херсона, Днепра, Запорожья, под ежедневными обстрелами", - напоминает Гетманцев.

Вместе с тем, банкротство и прекращение – это не всегда плохо для экономики. Часто это свидетельство активности и конкурентности на рынке, особенно, если сопровождается новыми открытиями бизнесов, убежден Роман Корнилюк.

Следует также подчеркнуть, что в 2022 и частично в 2023 годах владельцы и ФЛП часто не имели возможности юридически оформить закрытие своего бизнеса, даже если фактическая бизнес-активность прекращалась. Поэтому часть заявлений на официальное прекращение деятельности в 2024 году является отложенным спросом на юридическое оформление. прекращение бизнеса, которое фактически произошло раньше", – констатирует Корнилюк.

А еще следует помнить о наличии определенного сегмента ФЛПов и компаний, принадлежащих к категории так называемых "однодневок", которые создавались, чтобы быть вскоре закрытыми после выполнения функций транзита денежных средств в рамках схем, в частности в публичных закупках.

Роман Корнелюк напоминает о релокации части экономически активного населения за границу и несбывшихся надеждах и ожиданиях бизнесменов, которые не выдерживают давления условий и закрывают предприятия.

О перспективах бизнеса

Перспективы стабилизации малого и среднего бизнеса в Украине будут зависеть от эффективности государственной поддержки, облегчения налогового давления и улучшения общей экономической ситуации. Важным фактором станет прекращение боевых действий и восстановление инфраструктуры.

"Определенную стабилизацию и признаки возобновления бизнеса мы видим уже сегодня, особенно если за базу сравнения взять 1 половину 2022 года. Конечно, не каждому бизнесу удалось выжить или полностью восстановиться после потерь. Впрочем, компании и ФЛП, сумевшие адаптироваться и не получающие непосредственных разрушительных ударов от последствий войны, демонстрируют чрезвычайную стойкость и антихрупкость", - рассказывает Роман Корнилюк.

Исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузяков успокаивает: то, что мы сейчас видим, это не сокращение экономики, потому что она сократилась еще в 2022 году. Это в значимой степени приведение юридического статуса компаний к фактическому положению дел.