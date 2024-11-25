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Украинские фехтовальщицы с медалями обновили национальный рекорд на Кубке мира

Фото: Украинская четверка рапиристок на подиуме (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорцив

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах завоевала серебряные награды на этапе Кубка мира в Тунисе и переписала историю отечественного спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Четверка в составе Алины Полозюк, Ольги Сопит, Екатерины Буденко и Дарьи Миронюк остановились в шаге от "золота". Раньше наивысшим достижением украинок были бронзовые медали этапов Кубка мира.

По пути в финал рапиристки одолели крепкую сборную Венгрии (45:38), а затем сенсационно выбили лидеров рейтинга национальных команд – Италию (45:43). Соперницами в полуфинале стали представительницы Франции. Победу сборной Украины обеспечили Полозюк и Сопит, выигравшие решающие две стычки.

В финале украинки скрестили рапиры со сборной Японии. Оппонентки быстро создали гандикап, а финальный спурт не позволил национальной команде Украины догнать японок. Сопит, Полозюк и Буденко потерпели близкое поражение (22:24).

Тунисское "серебро" стало второй командной наградой отечественных рапиристок в истории. В прошлом году в Гонконге они завоевали бронзовые медали. Переписать историю еще раз украинские фехтовальщицы попробуют на этапе Кубка мира в корейском Бусане (7 декабря).

К слову, ранее составили подборку новых спортивных сериалов с с лентой о футболисте-убийце Эрнандесе.

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