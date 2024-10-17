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Украинские энергетики демонстрируют высокий профессионализм в сложных условиях, - нардеп

Фото: Украинские энергетики демонстрируют высокий профессионализм в сложных условиях (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетический сектор Украины показывает поразительные результаты, несмотря на многочисленные вызовы и разрушения.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

По его словам, энергетики проделали огромную работу по восстановлению поврежденных объектов и стабилизации энергосистемы.

"Исходя из того, какими были разрушения, повреждения именно в энергетике: тепловой генерации, ТЭС, "Укргидроэнерго", солнечные электростанции пострадали, сети пострадали – энергетики сделали свое дело. Поэтому они свою "домашнюю задачу" действительно выполнили и здесь в министерство по существу нет претензий", - отметил Кучеренко.

Депутат особо подчеркнул синергию между государственными и частными компаниями в преодолении кризисных ситуаций.

"В этом плане поработали как работники энергетики государственных компаний, так и частных. Здесь у нас такая синергия произошла. Это очень и очень неплохо," - подчеркнул он.

Кучеренко также призвал граждан доверять официальную информацию от должностных лиц.

"Призываю всех слушать только официальную информацию от должностных лиц, а не манипулятивные заявления так называемых экспертов, которые я вижу сознательно, хотят своими эмоциональными заявлениями иногда даже посеять панику", - подчеркнул депутат.

Он также поддержал позицию министра энергетики.

"У меня нет каких-либо претензий к позиции министра и какой-то подоплеки, чтобы не доверять, хотя могу сказать, я придирчиво отслеживаю события и министерства и правительства. Мы находимся в оппозиции, но в профессиональном плане хочу сказать, что я согласен с позицией министра," – подытожил Кучеренко.

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Электроэнергия