Украинские экипажи пожаловались на танки Abrams и назвали их недостатки, - CNN

Американские танки Abrams, которые передали Украине, имеют ряд слабых мест и недостатков. Это ставит под сомнение эффективность использования такой бронетехники.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии CNN рассказали украинские члены экипажей Abrams.

Украинские защитники заявили изданию, что у американского танка нет брони, которая способна выдержать современное вооружение.

"Его броня недостаточна на данный момент. Она не защищает экипаж. На самом деле, сегодня это война беспилотников. Поэтому теперь, когда танк выкатывается, они (россияне - ред.) всегда пытаются их подбить", - рассказал боец с позывным "Джокер".

Другой военный с позывным "Днепр" отметил, что Abrams является "целью номер один" для российских оккупантов.

Представители 47-й механизированной бригады рассказали журналистам, что 31 танк Abrams, который получила Украина, задействован возле линии фронта в восточных регионах.

Несмотря на заявления официальных лиц США о том, что танки отвели от линии фронта, украинские защитники утверждают, что часть из них все еще в строю.

Члены экипажа Abrams отметили, что недостатки Abrams проявились во время боев за Авдеевку, когда водитель потерял ногу из-за пробития брони.

Также они добавили, что во время дождя или тумана конденсат может вывести из строя электронику внутри танка.

По словам воинов, США передали Украине не тот тип боеприпасов для Abrams, который нужен для ведения боевых действий.

"То, что у нас есть, предназначено скорее для прямых танковых боев, что случается крайне редко. Гораздо чаще мы работаем как артиллерия. Вам нужно разрушить дерево или здание. У нас был случай, когда мы выпустили 17 снарядов по дому, а он все еще стоял", - заявил боец с позывным "Джокер".