По данным отраслевых источников агентства, в результате серии атак сбои или полную остановку работы зафиксировали на 15 из 35 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. Для сравнения, в середине прошлой недели таких объектов было девять.

Из-за почти ежедневных ударов дронов в течение последних 20 дней объемы переработки нефти в России сократились примерно до 400 000 тонн в сутки (около 3 миллионов баррелей в сутки). В конце октября этот показатель превышал 700 000 тонн в сутки.

Суммарная номинальная мощность российских предприятий, пострадавших от атак с конца октября, составляет около 500 000 тонн в сутки. Это соответствует примерно 54% общей мощности первичной переработки нефти в стране, которая оценивается в 930 000 тонн в сутки.

В то же время источники отмечают, что, несмотря на резкое снижение на отдельных заводах, средние общие объемы переработки в ноябре держатся на уровне более 500 000 тонн в сутки. Это лишь на 5-10% ниже показателей сентября и октября.