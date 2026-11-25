На "Куйбышевском" НПЗ после поражения зафиксировано возгорание на нескольких участках предприятия. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, установка риформинга и 2 резервуара.

Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы, входящей в структуру "Роснефти". Мощность переработки составляет около 7 млн тонн нефти в год.

На территории "Сызранского" НПЗ после попаданий возник масштабный пожар. По предварительной информации, поражены установки: первичной переработки АВТ-6; очистки серы; каталитического риформинга; гидроочистки; изомеризации, а также 2 резервуара.

Проектная мощность этого НПЗ составляет примерно 8,5-8,9 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо и авиационный керосин и активно снабжает топливо российскими войсками.

Оба предприятия имеют стратегическое значение для обеспечения русской армии горючим.