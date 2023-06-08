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Украинские десантники уничтожили российский танк, который работал по их позициям (видео)

Иллюстративное фото: украинские десантники уничтожили вражеский танк, который работал по их позициям (t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Татьяна Степанова

В Бахмуте десантники 77-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили танк оккупантов, который работал по их позициям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"В Бахмуте воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины превратили вражеский танк в кучу горящего металлолома", - говорится в сообщении.

Десантники отметили, что этот танк работал по их позициям.

"Мы не оставили его без внимания. Своевременно обнаружили и уничтожили, чем обезопасили работу наших войск", - отмечает сержант ДШВ.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские защитники Бахмутского направления продолжают выбивать врага с позиций. ВСУ имеют успехи на флангах. В частности, ВСУ удалось расширить успех у Берховского водохранилища. В настоящее время также ведутся ожесточенные бои возле Орехово-Василовки и Берховки.

По данным Института изучения войны на утро 8 июня, украинские военные продвигаются на флангах под Бахмутом, в то время как россияне разворачивают в регионе резервы, готовясь к глубокой обороне.

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Донецкая областьБахмутДесантно-штурмовые войскаВойна России против Украины