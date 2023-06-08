Украинские десантники уничтожили российский танк, который работал по их позициям (видео)

"В Бахмуте воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины превратили вражеский танк в кучу горящего металлолома", - говорится в сообщении.

Десантники отметили, что этот танк работал по их позициям.

"Мы не оставили его без внимания. Своевременно обнаружили и уничтожили, чем обезопасили работу наших войск", - отмечает сержант ДШВ.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские защитники Бахмутского направления продолжают выбивать врага с позиций. ВСУ имеют успехи на флангах. В частности, ВСУ удалось расширить успех у Берховского водохранилища. В настоящее время также ведутся ожесточенные бои возле Орехово-Василовки и Берховки.

По данным Института изучения войны на утро 8 июня, украинские военные продвигаются на флангах под Бахмутом, в то время как россияне разворачивают в регионе резервы, готовясь к глубокой обороне.