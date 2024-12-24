Украинские десантники без единого выстрела захватили в плен 11 оккупантов

Операцию провели бойцы 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады вместе со смежными подразделениями.

Отмечается, что это произошло за один раз и без единого выстрела, ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными.

"Оказалось, что среди этих "11 друзей Оушена" был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом. Как именно? Смотрите в нашем новом видео", - сказано в сообщении.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях. Вероятно, российские войска могут планировать наступление на город Покровск в Донецкой области.