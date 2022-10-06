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Украинские беженцы застряли на границе России и Эстонии. В МИД отреагировали

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Киев, Четверг 06 октября 2022 13:00
Украинские беженцы застряли на границе России и Эстонии. В МИД отреагировали Фото: в МИД отреагировали на очереди на границе России и Эстонии (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Наталья Юрченко

На границе России и Эстонии возникли огромные очереди, преимущественно из украинских беженцев. Украина выясняет проблему и держит вопрос на особом контроле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Twitter.

Посольство Украины в Эстонии сотрудничает с компетентными органами по выяснению ситуации на границе.

"Вопрос выезда украинцев из России находится на особом контроле МИД и других причастных государственных органов Украины", - отметил Николенко.

Что происходит на российско-эстонской границе

Ранее власти Эстонии заявляли, что на границе с Россией возникла чрезвычайная ситуация. Российские пограничники блокируют пропуск украинцев. В последние дни на границе возникли огромные очереди. Сообщает о тысячах людей.

В Эстонии отмечают, что пограничная служба быстро обслуживает украинцев, однако Россия пропускает всего несколько человек в день. При этом часть беженцев пересекает границу пешком, поэтому вынуждена ночевать на улице.

Местные издания со ссылкой на волонтеров и очевидцев сообщают, что в очередях умерли несколько человек.

Россия не объясняет причины долгих проверок на границе и задержек.

Напомним, что Россия также блокирует выезд украинцев в ЕС на границе с Латвией.

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