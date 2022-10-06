Украинские беженцы застряли на границе России и Эстонии. В МИД отреагировали
На границе России и Эстонии возникли огромные очереди, преимущественно из украинских беженцев. Украина выясняет проблему и держит вопрос на особом контроле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Twitter.
Посольство Украины в Эстонии сотрудничает с компетентными органами по выяснению ситуации на границе.
"Вопрос выезда украинцев из России находится на особом контроле МИД и других причастных государственных органов Украины", - отметил Николенко.
Что происходит на российско-эстонской границе
Ранее власти Эстонии заявляли, что на границе с Россией возникла чрезвычайная ситуация. Российские пограничники блокируют пропуск украинцев. В последние дни на границе возникли огромные очереди. Сообщает о тысячах людей.
В Эстонии отмечают, что пограничная служба быстро обслуживает украинцев, однако Россия пропускает всего несколько человек в день. При этом часть беженцев пересекает границу пешком, поэтому вынуждена ночевать на улице.
Местные издания со ссылкой на волонтеров и очевидцев сообщают, что в очередях умерли несколько человек.
Россия не объясняет причины долгих проверок на границе и задержек.
Напомним, что Россия также блокирует выезд украинцев в ЕС на границе с Латвией.
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