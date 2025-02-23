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Украинские бойцы уничтожили четыре танка и БМП оккупантов на Харьковском направлении

Фото: На Харьковщине уничтожено четыре танка и БМП оккупантов (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские бойцы нанесли точный удар по вражеской технике на Харьковщине. В результате уничтожено четыре танка и БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

На восточном направлении бойцы подразделения "FATUM" противотанкового батальона успешно уничтожили российскую военную технику с помощью FPV-дронов.

Несмотря на использование противником антидронових средств, украинским операторам удалось нанести точные удары по бронетехнике оккупантов.

В результате ударов были уничтожены четыре боевые машины пехоты (БМП), четыре танка и один грузовик.

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать вражеские силы, ослабляя их боеспособность на фронте.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении зафиксировано пять атак в районах Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного. На Купянском направлении продолжается активное противостояние, за сутки произошло три атаки у Загрызово.

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