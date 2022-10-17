Украинские бойцы получили уже 25 стальных блиндажей от Ахметова

Отмечается, что такое укрытие полноценным полевым жильем: здесь есть зона для отдыха и обустройства минимального быта военных.

Также есть место для буржуйки и выход для трубы, в полу продуманы стоки для воды и есть запасной выход с лестницей.

В то же время, металлоконструкция изготовлена так, что ее можно доставить на место укрытия в разобранном виде, и собрать прямо на позиции. Производство одного укрытия стоит 200 тысяч гривен. Украинские воины получают их бесплатно.

"Такой мобильный блиндаж можно легко транспортировать. При правильной установке он предоставляет очень надежную защиту для бойцов, которые могут отдохнуть в полевых условиях. В настоящее время Метинвест планирует выйти на производство около 30 укрытий ежемесячно и передавать блиндажи на нужды украинских защитников", - рассказал операционный. директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Как известно, с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд гривен.