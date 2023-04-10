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Украинские бойцы получили от "Стального фронта" дроны, старлинки и противогазы

Фото: украинские бойцы получили от "Стального фронта" дроны, старлинки и противогазы (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Украинские бойцы на Авдеевском направлении получили партию необходимой техники и снаряжения - 5 портативных автомобильных рации, 3 средства спутниковой связи Starlink, 5 квадрокоптеров, а также 50 противогазов. Технику и защиту передала компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В последнее время со стороны русские участились атаки газовыми снарядами, и наши ребята попросили защиту, чтобы эффективнее защищать нашу землю. Поэтому мы привезли им противогазы, а также компьютерную технику и портативные рации", – рассказал оперативный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Кроме того, на аудиовское и бахмутское направления "Метинвест" направил уже 170 модульных укрытий из волнистой стали, которые при углублении на 1,5 м под землю способны выдержать обстрел 152-мм снарядами.

Напомним, с 24 февраля 2022 года компания направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального фронта" Ахметова.

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