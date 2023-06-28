Украинские бойцы из "Иглы" сбили российский штурмовик Су-25 (видео)

"Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК "Игла" сбили российский истребитель Су-25. Спасибо ребятам за их работу!", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, враг сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Потери России в Украине

По состоянию на 28 июня, потери России в войне в Украине составили 930 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 227 100 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 ББМ и 6 артсистем.

Как сообщили в Минобороны, потери российских оккупантов в войне растут почти каждый день. Это связано с неопытными русскими солдатами на фронте и профессионализмом ВСУ.