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Украинские банки начали выдавить беспроцентные кредиты на солнечные панели: какие условия

Фото: Кредит под 0% можно вязать солнечные панели (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские банки выдали первые кредиты в рамках государственной программы беспроцентного кредитования физических лиц - владельцев домохозяйств на приобретение энергетического оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Программа льготного кредитования для частных домохозяйств заработала 20 июля.

Как отметили пресс-службе, владельцы домов могут получить финансирование под 0% для закупки оборудования и установки в домохозяйствах солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок.

Постановление правительства предусматривает, что будут полностью компенсировать процентную ставку по таким кредитам в течение 10 лет. Сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения.

Кредитные продукты для граждан уже доступны в таких банках как: ПриватБанк, Сбербанк, Укргазбанк, Сэнс Банк и Глобус.

В то же время, банки могут корректировать условия программы. К примеру, ПриватБанк кредитует частных лиц по этой программе сроком в 5 лет. Условия кредита от каждого банка доступны на их сайтах.

Программа правительства

Напомним, в июне Кабинет министров утвердил Порядок предоставления финансовой поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии.

Поддержка предоставляется для приобретения и установки фотоэлектрических модулей и/или ветровых электроустановок установленной мощностью от 1 кВт до 10 кВт вместе с гибридными инверторами, способными работать как в автономном, так и в синхронном с внешней сетью режиме, и установками хранения энергии емкостью от 1 до 10 кВт. кВтч на каждый 1 кВт установленной мощности генерирующей установки.

Максимальная сумма кредита - 480 тыс. гривен. Оказание поддержки за счет налогоплательщиков осуществляется Фондом развития предпринимательства через банки, отвечающие критериям.

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Министерство экономики