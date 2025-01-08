Украинские автомобили: ТОП-5 распространенных мифов

Те кого любят, часто почитаются обсуждения, критики, превозношений, преувеличений, мифологизации... Исторических автомобилей это тоже касается. И сегодня автожурналисты rbc.ua готовы разрушить несколько наиболее неприятных мифов относительно автомобилей, которые выпускались когда-то на территории Украины.

Миф №1: "Запорожец" был тесной машиной

На самом деле, в своей стране "горбатый" "Запорожец" был единственной машиной, в которой водитель и пассажир могли полностью выпрямить ноги. Конечно, если не считать правительственных лимузинов. И по остальным параметрам салона ЗАЗ-965 - отнюдь не маленькая и тесная машина, причем - по сравнению с европейскими аналогами. Его салон, в отличие от многих конкурентов, был полноценным четырехместным, и все четверо имели пространства с запасом.

Сравнительные тесты 1959 года продемонстрировали, что "Запорожец" - самый просторный среди девяти иномарок-одноклассников по основным измерениям салона: длина (1840 мм), ширина (1 300 мм), пространство над головой. А вот что у "горбатого" действительно было мало - так это внешние габариты и багажник. Собственно, багажников было два, и это как-то компенсировало их скромный объем.

Миф №2. Японцы делали из одного КрАЗа два своих авто

А по некоторым вариациям тех баек - целых три! Мол, суперусердные производственники японцы покупали КрАЗы в качестве сырья, чтобы переплавив самосвал на металл, изготовить из него по своим рациональным технологиям несколько собственных грузовиков. Таким заявлением диванные эксперты хотят сказать, что из-за несовершенной конструкции и низкой весовой культуры изготовления КрАЗ был (есть?) слишком тяжелым.

При желании, как в известной сказке про шапки, из одного КрАЗа можно изготовить и десять других машин. Но возить заявленные 12 тонн груза они не будут. На самом деле КрАЗ - например, наиболее распространенная модель 256Б (самосвал) - весил вполне адекватные 12 050 кг. А его немецкий аналог и "коллега" по большим стройкам Сибири Magírus-Deutz 290Д 26К имел снаряженную массу 11 500 кг. При том "немец" имел большую заявленную грузоподъемность (+2500 кг), а ведь по статистике завода КраАЗы в карьерах и на стройке обычно работали с перегрузом.

Проведенные в 1970-е сравнительные испытания показали, что КрАЗы делали на 19 % ходок больше, и перевозили груза на 6 % больше, чем "Магирусы". Потому что хрупкие "немцы" больше простаивали в ремонте. Осталось добавить, что КрАЗ-256Б стоил в четыре раза дешевле, чем Magírus.

Миф №3. "Запорожец" скопировали с Fiat 500

Ни с Fiat 500, ни с Fiat 600, к которому ЗАЗик ближе по классу, "горбатого" не сдирали. Что в плане дизайна, что в инженерном смысле ЗАЗ-965 не повторяет конструкцией ни одну иномарку. При том, как и каждый нормальный автомобиль, он концептуально и стилистически похож на машины-современницы, хотя и больше одноклассников по размерам. В частности, ЗАЗ имеет основные конструктивные решения, типичные для своего времени: моноблок двигатель-коробка передач-головная передача, торсионная передняя подвеска, заднемоторная компоновка, независимая подвеска всех колес. Кузов спроектирован по актуальной на начало 1960-х схеме сборки из нескольких крупных штампованных панелей. При том что многие конкуренты имеют архаичный кузов с таким рудиментом, как пространственная рама и несущее днище. Вероятно, это то, чем "горбатый" действительно похож на передовые модели тех лет, да еще - пластика передка кузова, аналогичная Fiat 600 образца 1955 года.

Миф №4. Автобус ЛАЗ был "душегубкой"

При обсуждении автобусов Львовского автозавода обязательно найдется человек, который скажет, что в ЛАЗах всегда воняло выхлопными газами. Но при детальном опросе чаще всего оказывается, чтобы сам "потерпевший" тех газов никогда не нюхал, потому что ЛАЗов на маршрутах не застал в силу своего молодого возраста. На самом деле попасть выхлопу в салон этого автобуса очень сложно. Потому что двигатель у него расположен сзади и во время движения газы естественным путем отстают от машины. Да и моторный отсек автобуса полностью изолирован от салона, поскольку представляет собой отдельный сварной металлический бокс.

Что в ЛАЗах действительно могло быть, так это некоторая "ароматизация" воздуха в задней части при входе-выходе пассажиров на остановках. Потому что когда открывались задние двери, ветер мог задувать выхлоп из глушителя в сторону пассажиров.

Миф №5. "Таврия" была плохой машиной

На самом деле "Таврия" была обычной машиной. На момент своего появления на рынке в 1987 году она даже была вполне современной, хотя буквально за несколько лет стала устаревшей в моральном смысле. Машина имела практичный и вместительный кузов, экономичный и надежный силовой агрегат, высокие динамические показатели.

А действительно плохого в ней было вот что: качество сборки в период 1991 - 1998 годов; и возможно, это и стало основанием для накопления скепсиса в имидже модели. Но на рубеже веков на Запорожский автозавод пришло совместное предприятие "АвтоЗАЗ-Daewoo". И согласно условиям того контракта корейцы быстро привели вполне удачную модель в полный порядок - точнее, обеспечили машине должное качество.

По мнению тех, кто наблюдал за конвейерной и рыночной жизнью "Таврии" (автожурналисты rbc.ua в том числе), с производства в 2007-м ее сняли преждевременно. То есть не потому, что на нее окончательно упал спрос, а потому, что в цехах Запорожского автозавода нужно было освободить конвейеры для более прибыльного ЗАЗ Lanos/Chevrolet Lanos/ ЗАЗ Chance. Но это уже немного другая история.