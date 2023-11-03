Украинские артиллеристы уже получили шведские САУ Archer. Сырский показал видео

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ уже получили самоходные артиллерийские установки САУ Archer, которые Швеция обещала передать Украине этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского.

Сырский опубликовал кадры с новой гаубицей. На них артиллеристы развернули флаги Украины и бригады, а позади них - САУ Archer в камуфляже.

Генерал поздравил бойцов с Днем ракетных войск и артиллерии, подчеркнув, что "украинские ракетчики и артиллеристы - это основа огневого могущества нашей армии".



"Ракетные войска и артиллерию называют "Богами войны", ведь они остаются основным средством огневого поражения противника. Артиллеристы своими умелыми действиями, храбростью и решительностью каждый день уничтожают врага, поддерживая действия пехотинцев", - отметил Сырский.

САУ Archer

Шведские артиллерийские системы Archer считаются одними из лучших в мире, а еще их называют снайперскими винтовками в мире артсистем. Это самоходная 155-мм артиллерийская установка с 8-метровым орудийным стволом производства шведской компании Bofors.

Отличительной особенностью системы является полная автоматизация процесса зарядки и, как следствие, повышенный темп стрельбы, включая режим MRCI, и сокращение расчета до 3-4 человек. Правительство Швеции решило, что передаст Украине восемь таких установок.