RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские артиллеристы показали, как учат "летать" российских оккупантов

Фото: военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 2 июня, украинские военные показали видео обстрел российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

На опубликованных кадрах видно, как украинские артиллеристы из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев точным выстрелом попадают в позицию оккупантов. От этого некоторые из них улетают в воздух.

"Мы не знаем "кто" и "как" учит российских пилотов летать. А вот российскую пехоту летать учит наша артиллерия. Действительно – высший пилотаж", - сказано в сообщении.

Видео 18+

Ситуация на фронте

Российские оккупанты не оставляют попыток полного захвата Донецкой и Луганской областей. В частности, за сутки украинские силы обороны отразили 25 вражеских атак. На Бахмутском направлении враг подключал авиацию для нанесения ударов. Также бил из авиации Авдеевкой.

Атака на Украину 2 июня

Российские войска не прекращают наносить массированные ракетные удары по Киеву. Ночь на 2 июня не стала исключением. У Киева удалось сбить около 30 целей. Атака была комбинированной – были пуски ракет из Каспия и БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна России против Украины