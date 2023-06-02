Украинские артиллеристы показали, как учат "летать" российских оккупантов

Сегодня, 2 июня, украинские военные показали видео обстрел российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".
На опубликованных кадрах видно, как украинские артиллеристы из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев точным выстрелом попадают в позицию оккупантов. От этого некоторые из них улетают в воздух.
"Мы не знаем "кто" и "как" учит российских пилотов летать. А вот российскую пехоту летать учит наша артиллерия. Действительно – высший пилотаж", - сказано в сообщении.
Российские оккупанты не оставляют попыток полного захвата Донецкой и Луганской областей. В частности, за сутки украинские силы обороны отразили 25 вражеских атак. На Бахмутском направлении враг подключал авиацию для нанесения ударов. Также бил из авиации Авдеевкой.
Российские войска не прекращают наносить массированные ракетные удары по Киеву. Ночь на 2 июня не стала исключением. У Киева удалось сбить около 30 целей. Атака была комбинированной – были пуски ракет из Каспия и БПЛА.
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