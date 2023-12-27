Украинская маркировка на продуктах: правила

Для чего нужна маркировка

Маркировка позволяет потребителю получить исчерпывающую информацию об интересующем его товаре.

В Украине с 2019 действует закон "Об информации для потребителей о пищевых продуктах", в котором установлены правила маркировки, перечень необходимой информации и порядок ее размещения на этикетках продуктов.

В законе прописано, что информация о продукте не должна вводить в заблуждение.

В частности, запрещается приписывать товару несвойственные особенности товара или последствия его употребления, подчеркивать отдельные параметры. К примеру, писать на упаковке о лечебном эффекте (если речь не идет о природных минеральных водах или товарах специального медицинского назначения).

Что должно быть на этикетке

Название пищевого продукта.

Список и количество ингредиентов, указание вспомогательных материалов, используемых для переработки.

Наличие аллергенов. Должны быть выделены отдельным цветом, шрифтом.

Вес или количество продукта в установленных единицах измерения.

Минимальный срок годности или дата "Употребить до".

Условия хранения/использования.

Питательная ценность: энергетическая ценность, содержание жиров, жиров, углеводов, сахаров, белков и соли.

Наименование и местонахождение оператора рынка пищевых продуктов. Для импортируемых пищевых продуктов – наименование и местонахождение импортера.

Страна происхождения/место происхождения. Указывается, если отсутствие такой информации может ввести потребителя в заблуждение; для отдельных типов мяса; если страна происхождения пищевого продукта не совпадает со страной происхождения основного ингредиента.

Инструкция по использованию – если ее отсутствие может осложнить использование продукта.

Для напитков с содержанием этилового спирта более 1,2% – информация о фактическом содержании спирта.

Отметка "с ГМО" – при наличии генетически модифицированных организмов (ГМО), если их доля превышает 0,9% в любом ингредиенте пищевого продукта.

Отметка "без ГМО" наносится по желанию, но отсутствие ГМО в продукте должно быть подтверждено в соответствии с требованиями законодательства. Для нанесения отметки достаточно отсутствия данных от поставщиков о наличии в ингредиентах пищевого продукта ГМО.

Что касается нефасованных товаров, информация о них также должна быть доступна потребителю. Например, нанесена на мешках с крупами, сахаром, отмечена на стендах рядом с товаром.

Фото: маркировка должна быть на фасованных и развесных продуктах (Getty Images)

Украинская маркировка обязательна для всех товаров?

По запросу РБК-Украина в Министерстве агрополитики и продовольствия Украины разъяснили, что все товары на полках супермаркетов должны быть с маркировкой на государственном языке.

Соответствующее требование изложено в ст.10 закона "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

Это касается всех товаров. Отдельные исключения действовали только в первые месяцы полномасштабного вторжения, но в настоящее время они отменены.

В Минагрополитики отметили, что в марте 2022 для бесперебойного обеспечения населения страны продуктами питания в условиях военного положения правительство упростило требования по обязательной маркировке импортированных пищевых продуктов на государственном языке. В магазинах появились продукты без украинских этикеток.

Но в дальнейшем в пищевой отрасли постепенно отстроили или создали новые сырьево-сбытовые коридоры, были возобновлены поставки торговых сетей. Национальные предприятия восстановили возможность обеспечения в полном объеме потребностей украинских потребителей в безопасных и качественных пищевых продуктах.

Поэтому 19 августа 2022 Кабмин принял постановление № 922, отменившее норму по реализации импортируемых товаров без украинской маркировки.

Единственный случай, когда на полке супермаркета могут находиться немаркированные на украинском языке продукты, – это продукты, которые были ввезены на территорию Украины с 9 марта по 1 декабря 2022 и находятся в обращении до истечения минимального срока годности.

Если маркировка отсутствует: что делать

Потребитель имеет право получить информацию о товаре в точке продажи, требовать сертификаты качества и другие документы.

Если такой информации нет, необходимо обратиться в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбу) или ее территориального органа.

В частности, электронное обращение можно подать через форму на сайте Госпродпотребслужбы.

Фото: контроль наличия маркировки на товарах осуществляет Госпродслужба (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что угрожает за продажу товаров без маркировки

Реализация продукции, на которой отсутствует маркировка, карается административной ответственностью.

Юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям грозят следующие штрафы:

реализация пищевых продуктов, маркировка которых не соответствует законодательству, если это создает угрозу жизни и/или здоровью: для юр. лиц – 30 минимальных зарплат ( 201 тыс.грн ), для ФЛП – 20 мин. зарплат ( 134 тыс. грн );

), для ФЛП – 20 мин. зарплат ( ); предоставление неточной, недостоверной и непонятной для потребителей информации о пищевом продукте: для юр. лиц – 15 мин. зарплат (100,5 тыс. грн), для ФЛП – 10 мин. зарплат (67 тыс. грн).

Может ли быть немаркированный товар в магазине гуманитаркой: как ее отличить

После начала полномасштабной войны в Украину поставляют большие объемы гуманитарной помощи из разных стран, которая включает и пищевые продукты. Однако зафиксированы случаи мошенничества с такими товарами. Гуманитарку не раз находили на полках магазинов под видом импортируемой продукции без маркировки.

Как пояснили в Минагрополитики и продовольствия, в настоящее время постановление Кабмина о разрешении на реализацию товаров без украинской маркировки уже утратило силу.

К тому же ввозимые в Украину товары в виде гуманитарной помощи проходят процедуру таможенного декларирования с обязательным проставлением в товаросопроводительных документах, грузовых таможенных декларациях клейма "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена", заверенного печатью таможенника. Зачастую информация, что товар является гуманитарной помощью и не предназначен для продажи, указывается также на этикетках.

Поэтому, если у потребителя есть подозрения, что товар без маркировки может быть гуманитаркой, нужно требовать у продавца или администратора магазина предоставить документы на такой товар. В случае получения отказа или отсутствия документов следует обратиться в полицию по номеру 102.

Фото: продукты гуманитарной помощи не содержат украинской маркировки и запрещены для продажи (Getty Images)

Наказание за продажу гуманитарки

Использование гуманитарной помощи не по целевому назначению и для получения прибыли запрещено законом и карается уголовной или административной ответственностью (ст. 201-2 УК Украины):

Продажа товаров гуманитарной помощи или использования с целью получения прибыли, совершенные в значительном размере, – наказываются штрафом от двух до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34-51 тыс. грн) или исправительными работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы сроком до 4-х лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием служебного положения, или в большом размере, – наказываются лишением свободы на срок от 3-х до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет с конфискацией имущества.

Вышеуказанные действия, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения, – наказываются лишением свободы на срок от 5-7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет конфискацией имущества.