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Украинское оружие будет попадать на фронт быстрее: Минобороны рассказало о нововведениях

Фото: украинское оружие будет попадать на фронт быстрее (mil in ua фото Сергей Пашинский)
Автор: Наталья Юрченко

Оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее. В период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечается, с 1 ноября Минобороны существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. Теперь сам производитель будет определять, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию. Военные только согласовывают список параметров (ранее - военные прописывали в технических условиях значимый список этих характеристик).

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк добавил, что отменили ненужные испытания и сократили количество проверок. Также ввели изменения, чтобы украинское оружие быстрее попадало в войска.

Также, в частности, было отменено требование о гарантийном сроке для оружия (10 лет). Во время войн оружие с конвейеров идет сразу на фронт, поэтому показатели срока хранения не имеют значения.

Теперь Минобороны и ВСУ будут настаивать на подтверждении трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. Производитель берет ответственность за качество оружия, испытания и все риски снабжения.

Украинское оружие

На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

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