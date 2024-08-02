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Украинская ветроэнергетическая ассоциация настаивает на расширении льгот по ввозу ветростанций

Пятница 02 августа 2024 19:50
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Украинская ветроэнергетическая ассоциация настаивает на расширении льгот по ввозу ветростанций Фото: Украинская ветроэнергетическая ассоциация настаивает на расширении льгот по ввозу ветростанций (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Представители Украинской ветроэнергетической ассоциации настаивают на расширении временных налоговых льгот по ввозу энергетического оборудования для строительства ветровых электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook организации.

Группа народных депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект №11455 и предлагает дополнить ст. 936 Заключительных и переходных положений Таможенного кодекса Украины кодом #УКТВЭД 8502 31 00 00, что используется для ввоза комплектного оборудования для построения ветроэлектростанций большой и малой мощности.

Поэтому УВЕА призывает парламент Украины в ближайшее время рассмотреть и принять в целом законопроект №11455. По мнению представителей ассоциации, это поможет ускорить ввоз в Украину ветроэнергетического оборудования и ускорить строительство новых ветровых электростанций. Ветроустановки в определенной степени могут компенсировать существующие потери генерации в энергосистеме, а также будут способствовать децентрализации энергетики в стране.

Кроме того, этот шаг повысит репутацию Украины в глазах международных инвесторов, поскольку продемонстрирует ее готовность развивать возобновляемую энергетику и поддерживать "зеленый" переход.

УВЕА инициировала соответствующее официальное обращение в ответственные парламентские комитеты и пришлет его в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, 16 июля Рада проголосовала за законопроекты №3853-IX и 3854-IX, предусматривающие введение краткосрочных стимулирующих таможенных льгот для ввоза в Украину энергетического оборудования. Однако парламент не предоставил налоговых стимулов ветровой генерации. Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что это может повлечь негативные последствия для энергетической системы Украины.

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