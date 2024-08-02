Украинская ветроэнергетическая ассоциация настаивает на расширении льгот по ввозу ветростанций
Представители Украинской ветроэнергетической ассоциации настаивают на расширении временных налоговых льгот по ввозу энергетического оборудования для строительства ветровых электростанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook организации.
Группа народных депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект №11455 и предлагает дополнить ст. 936 Заключительных и переходных положений Таможенного кодекса Украины кодом #УКТВЭД 8502 31 00 00, что используется для ввоза комплектного оборудования для построения ветроэлектростанций большой и малой мощности.
Поэтому УВЕА призывает парламент Украины в ближайшее время рассмотреть и принять в целом законопроект №11455. По мнению представителей ассоциации, это поможет ускорить ввоз в Украину ветроэнергетического оборудования и ускорить строительство новых ветровых электростанций. Ветроустановки в определенной степени могут компенсировать существующие потери генерации в энергосистеме, а также будут способствовать децентрализации энергетики в стране.
Кроме того, этот шаг повысит репутацию Украины в глазах международных инвесторов, поскольку продемонстрирует ее готовность развивать возобновляемую энергетику и поддерживать "зеленый" переход.
УВЕА инициировала соответствующее официальное обращение в ответственные парламентские комитеты и пришлет его в ближайшее время.
Как сообщалось ранее, 16 июля Рада проголосовала за законопроекты №3853-IX и 3854-IX, предусматривающие введение краткосрочных стимулирующих таможенных льгот для ввоза в Украину энергетического оборудования. Однако парламент не предоставил налоговых стимулов ветровой генерации. Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что это может повлечь негативные последствия для энергетической системы Украины.
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